Kritik zu "Living": Wunderbar besetzt und feinfühlig

Bis zu seiner Diagnose glich Mister Williams in dem Film "Living" einem lebenden Toten hinter Aktenbergen. Dann wird alles anders.

Wenn die Züge aus den Vororten am Morgen in London einfahren, ergießen sich Kolonnen von Männern mit grauen Nadelstreifenanzügen und Melone auf dem Kopf in die Straßen der Stadt. Einer von ihnen ist Mister Williams (Bill Nighy), der seit über 20 Jahren im Rathaus arbeitet. Fünf Männer und eine Frau sitzen dort umgeben von hohen Aktentürmen um einen riesigen Schreibtisch. Mister Williams ist die graue Eminenz der Abteilung. Wenn er mit ruhiger und freundlicher Stimme sagt "Wir können das erst einmal hier lassen" kommt das einer unausgesprochenen Ablehnung für jeden Antrag gleich.

Die Stadtverwaltung in London der 1950er Jahre gleicht in dem Kinofilm "Living" einer kafkaesken Trutzburg, in der die Anliegen der Bürger zu Papier verarbeitet und von einer Abteilung zur nächsten geschoben werden. So wie die Petition von drei Müttern, die in einer ausgebombten Häuserlücke einen Spielplatz errichten lassen wollen. Nach einer Odyssee durch alle Etagen des Rathauses wird ihr Antrag im Aktenberg des Mister Williams beerdigt.

"Living" erzählt von einem Beamten, der schwer erkrankt ist

Die monotone Existenz des Beamten bekommt eine Wendung, als er von seinem Arzt erfährt, dass er schwer an Krebs erkrankt ist und ihm nur wenige Monate bleiben. Williams geht nicht mehr zur Arbeit und versucht, seinen verbleibenden Tagen ein wenig Freude abzuringen. Aber er muss feststellen, dass er keine Ahnung hat, wie man das macht. Er fährt ans Meer nach Brighton, wo ihn ein Schriftsteller versucht, in die Künste des Hedonismus einzuführen.

Verloren und betrunken streift Williams durch Bars und bringt einen Nachtklub zum Schweigen, als er eine todtraurige schottische Ballade singt. Zurück in London bringt er es nicht übers Herz, dem Sohn, mit dem der Witwer in einem Haus wohnt, die schwierige Nachricht zu überbringen. Schließlich trifft Williams auf seine frühere Kollegin Margaret Harris (Aimee Lou Wood).

Wie ein lebender Toter hinter Aktenbergen

Zwischen der lebenslustigen, jungen Frau und dem todgeweihten, alten Herren entsteht eine Freundschaft, die ihre Qualität aus der Unterschiedlichkeit entwickelt. "Zombie" habe sie ihn heimlich genannt, gesteht Margaret ihren ehemaligen Vorgesetzten, weil er wie ein lebender Toter hinter seinen Aktenbergen ausgesehen habe. Ihr Gegenüber ist nicht schockiert, sondern amüsiert, weil der Spitzname seinen eigentlichen Zustand genau beschreibt. Er beschließt, diesem Zustand ein Ende zu bereiten.

Mit neuem Elan kehrt Williams zurück an den Schreibtisch und setzt sich mit aller Kraft für den beantragten Kinderspielplatz ein, weil er mit diesem letzten Herzensprojekt etwas Gutes erschaffen will, das über seinen Tod hinaus Bestand hat.

Mit "Living" legt Regisseur Oliver Hermanus ein Remake des Filmklassikers "Ikiru" von Akira Kurosawa vor und verlegt die Geschichte aus dem Japan der Nachkriegszeit ins London der 50er Jahre. Das Drehbuch schrieb Literatur-Nobelpreisträger Kazuo Ishiguro, dessen Romane "Was vom Tage übrig blieb" (1993) und "Alles was wir geben mussten" (2010) bereits erfolgreich auf die Leinwand gebracht wurden.

Bill Nighy erweist sich als ideale Besetzung

Mit großem Feingefühl passt der britisch-japanische Autor die verspätete Lebenssinnsuche des alten Mannes der englischen Kultur und Mentalität an. Der Schlüssel hierfür ist eine ausgewogene Melange aus Sentimentalität und Understatement, wie man sie sich wohl nur im Vereinigten Königreich vorstellen kann.

Dabei beweist sich wenig überraschend der wunderbare Bill Nighy ("Love Actually") als ideale Besetzung. Hinter der Fassade seiner vermeintlich erstarrten Figur gelingt es Nighy immer wieder, ganze Symphonien aus Mikrogefühlen in seinem Gesicht zu entfachen, ohne seine Figur emotional entblößen zu müssen. Seine Performance ist geradezu ein schauspielerisches Paradebeispiel dafür, wie unendlich viel mehr weniger sein kann.

Ihm gegenübersteht in einem produktiven Kontrast Aimee Lou Wood ("Sex Education"), die ihre Figur unaufdringlich mit einer geradezu grandiosen Lebensfreude und Offenheit ausstattet. Mit "Living" finden Hermanus und Ishiguro einen gleichermaßen respektvollen wie selbstbewussten Umgang mit Kurosawas Filmvorlage, die hier glaubwürdig in einen westlichen Kulturkontext transferiert wird und nur punktuell die Grenze zum Sterbefilmkitsch überschreitet.