Kritik zu "Transformers 7": Ein Plot wie eine Tütensuppe

Seit 16 Jahren bedienen die "Transformers" Action-Kino-Gelüste. Der neue Film "Aufstieg der Bestien" kommt allerdings recht uninspiriert daher.

So hat sich Noah Diaz (Anthony Ramos) seine erste Fahrt mit einem Porsche nicht vorgestellt. Kaum hat er den Sportwagen in der Tiefgarage geknackt, kommen merkwürdige Stimmen aus dem Radio. Die Türen verriegeln sich, der Motor startet selbstständig, und schon rast das schmucke Vehikel mit Hochgeschwindigkeit durch die Straßen Manhattans, ohne dass der Fahrer Einfluss auf das Geschehen nehmen könnte. Denn dieser Porsche 911 Carrera ist kein gewöhnliches Luxusauto, sondern ein Transformer, der sich in null Komma nichts zu einem Roboter verwandeln kann.

Neuer Transformers-Film spielt in New York und Peru

Vor 16 Jahren hat Regisseur Michael Bay mit dem ersten "Transformers"-Film seine Buddelkasten-Fantasie ausgelebt und aus den wandelbaren Spielzeugautos seiner Kindheit ein lukratives Kino-Franchise mit fünf Folgen und einem Gesamteinspiel von fast 4,4 Milliarden Dollar entwickelt. In der neuen Folge unter dem klangvollen Titel "Aufstieg der Bestien" stoßen zu den wandelbaren Autorobotern unter der Regie von Steven Caple Jr. noch sogenannte Maximals – metallische Wesen, die nach Auskunft des Drehbuches vor einigen Jahrtausenden auf der Erde Zuflucht gesucht haben, nachdem ihr Heimatplanet von einem gigantischen Bösewicht aufgefressen wurde. Warum diese Wesen aus einer fernen Galaxie ausgerechnet aussehen wie irdische Gorillas, Nashörner, Leoparden oder Adler, bleibt auch nach einem donnernden Prolog ungeklärt.

Fadenscheiniger Vorwand für regelmäßige Roboter-Schlachten

Mitgebracht haben die eisernen Tierchen aus dem Weltall auch einen jener Schlüssel, mit deren Hilfe in solchen Filmen Oberfinsterlinge die ganze Welt zerstören wollen. Ein Teil davon fällt der aufgeweckten Museumspraktikantin Elena (Dominique Fishback) in die Hände. Ehe sie es sich versieht, öffnet sich der Himmel und außerirdische Schurkenroboter fallen über das Museum her. Zu Hilfe eilt ihr neben den Autobots aus früheren "Transformers"-Filmen auch Porsche-Fahrer Noah. Von New York geht es für die gemischte Reisegruppe schon bald in peruanische Berglandschaften, wo die zweite Schlüsselhälfte in einem Tempel vergraben liegt.

Dieser Fantasy-Tütensuppen-Plot dient als fadenscheiniger Vorwand für regelmäßige Roboter-Schlachten, die im 20-Minuten-Takt auf der Leinwand ausgetragen werden. Dabei ist man in diesem "Transformers"-Film sichtlich darum bemüht, den mechanischen Wesen durch eine Hand voll Emotionen etwas Seele einzuhauchen, was jedoch nur unvollständig gelingt. Auch wenn die sympathischen Newcomer Dominique Fishback und Anthony Ramos als humane Identifikationsfiguren äußerst tapfer gegen die Hightech-Übermacht anspielen, können sie nicht über das uninspirierte Kalkül dieses generischen Sequels hinwegtäuschen.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch