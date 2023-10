Kino

Neu im Kino: Von Trotta schickt Ingeborg Bachmann auf eine "Reise in die Wüste"

Fragilität kann Stärke sein: Das beweist Vicky Krieps mit Bravour, als Ingeborg Bachmann in dem Film "Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste".

Plus Margarethe von Trotta ist bekannt für Porträts starker Frauen. Jetzt widmet sie sich Ingeborg Bachmann – und ihrer toxischen Beziehung mit Max Frisch.

Mit "Rosa Luxemburg" (1986), "Vision – Aus dem Leben der Hildegard von Bingen" (2009) und "Hannah Arendt" (2012) hat die Filmemacherin Margarethe von Trotta bereits das Leben von drei exponierten Frauenpersönlichkeiten aus Politik, Religion und Philosophie auf die große Leinwand gebracht. Zum fünfzigsten Todestag widmet sie sich nun der legendären österreichischen Schriftstellerin Ingeborg Bachmann. Allerdings entwirft von Trotta in "Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste" kein traditionelles Biopic, sondern konzentriert sich auf die vierjährige Beziehung zwischen Bachmann und Max Frisch. Die beiden hatten sich im Sommer 1958 kennengelernt und wurden zum "Brangelina"-Paar der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur.

Margarethe von Trotta erinnert an das Literaturpaar Frisch und Bachmann

Dass die Beziehung kein gutes Ende nimmt, wird im Film von Anfang an klargestellt, wenn Ingeborg Bachmann (Vicky Krieps) in der Psychiatrie von Alpträumen verfolgt aufwacht und wenig später mit dem jungen Adolph Opel (Tobias Resch) nach Ägypten aufbricht, um in der Wüste wieder zu sich selbst zu finden. In Rückblenden schwingt sich von Trotta in die Erinnerungen an das frühe Literaturpaarglück. Nach dem romantisch-intellektuellen Kennenlernen in Paris sickern mit Bachmanns Umzug zu Frisch (Ronald Zehrfeld) nach Zürich die ersten Unstimmigkeiten ein. Die Schreibmaschine, auf die der disziplinierte Schreibarbeiter Frisch in den frühen Morgenstunden eindrischt, klingt für Bachmann wie eine Kalaschnikow und bestärkt eigene Schreibblockaden.

