Nora Tschirner hat sich aus dem Selbstoptimierungswahn befreit

Nora Tschirner ist nicht nur für ihr Talent und ihre freche Art bekannt, sondern auch für ihr Engagement gegen Body Shaming – wie jetzt in ihrem neuen Film.

Es war nicht leicht für Nora Tschirner, sich von Selbstoptimierung und unerreichbaren Schönheitsidealen zu verabschieden – zumal als erfolgreiche Schauspielerin, die schon durch ihren Beruf im Rampenlicht und unter Dauerbeobachtung steht. Mittlerweile macht sie andersherum auf das Phänomen aufmerksam – in Interviews, aber auch in Filmen.

Doch der Reihe nach: Los ging das mit Nora Tschirner und der Schauspielerei bereits in Schülertagen. Dadurch ergatterte sie kleinere Nebenrollen und verzichtete deshalb auf die Ausbildung an einer Schauspielschule. Dass es Tschirner in diese Richtung zog, ist ihr förmlich in die Wiege gelegt worden. Ihre Mutter ist Journalistin und ihr Vater Dokumentarfilmregisseur. Etwa zu der Zeit, als sie ihre erste Hauptrolle spielte, bekam sie ein Angebot von dem Musiksender MTV und moderierte dort die Nachrichten und die Charts. Sie fiel durch ihre lustigen Sprüche, ihren Berliner Dialekt, ihre unbekümmerte Art, aber auch durch ihre kritische Einstellung zum Musikgeschäft auf. Schnell hatte sie den Ruf, die „unberechenbarste Charts-Moderatorin im deutschen Fernsehen“ zu sein.

Nora Tschirner entpuppte sich als echtes Multitalent

Für Tschirner war das allerdings nur Durchgangsstation zur Schauspielerei. Sie entpuppte sich in der Folge als echtes Multitalent. Hauptrollen in deutschen Komödien und Liebesfilmen wie „Zweiohrküken“ und „SMS für Dich“ machten sie berühmt. Schließlich überzeugte sie als Kommissarin im Weimarer Tatort.

Doch die Karriere ist ihr nicht alles. Sie nutzt ihre Bekanntheit und setzt sich für Entwicklungsländer ein, wirkt bei Projekten mit und äußert sich zu gesellschaftlichen Themen, die sie beschäftigen – etwa auch durch ihr Eingeständnis, selbst an Depressionen gelitten zu haben.

Mit Mitte 20 war Tschirner in der Selbstoptimierungsfalle gefangen

Dazu äußert sie sich auch immer wieder zu Body Shaming, zum Schönheitsdruck und falschen Körperbildern und deren Folgen. Denn bis Tschirner ihren eigenen Körper akzeptieren konnte, verging viel Zeit. Mit Mitte zwanzig war sie in der Selbstoptimierungsspirale gefangen. Der Druck löste bei ihr Haut- und Darmkrankheiten sowie Depressionen aus.

Tschirner beschloss, gegen die Optimierungsgedanken anzukämpfen und begann eine Therapie. Mittlerweile ist die 40-Jährige mit sich im Reinen. Beim Wort Schönheit denkt sie nicht mehr an Äußerlichkeiten, sondern an Charaktereigenschaften und ihre Beziehung zu sich selbst. An die Öffentlichkeit ging sie mit diesem Thema als Co-Produzentin des Dokumentarfilms „Embrace – Du bist schön“. Dort appelliert sie an alle Frauen, ihren Körper zu lieben, auch wenn er nicht mit den gängigen Idealen mithalten kann. Darum geht es in dem Film „Wunderschön“ von Karoline Herfurth, der am Donnerstag in die Kinos kommt und in dem Tschirner eine Hauptrolle spielt.