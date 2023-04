Olaf Schubert – ein Sohn von Mick Jagger?

Die fiktionale Doku "Olaf Jagger" führt zum ersten Stones-Konzert in Deutschland. Hauptfigur Olaf Schubert ist sich sicher: Seine Muddi hatte was mit dem Ober-Stones.

Wenn ein Elternteil gestorben ist, geht es irgendwann ans Aufräumen. Das Stöbern in den Hinterlassenschaften bringt Erinnerungen und oft auch so manche Überraschung hervor. So geht es auch Olaf Schubert, der nach dem Tod der Mutter im elterlichen Haus den Keller ausräumt. Dabei lässt er – ganz moderner Promi – gleich die Kamera mitlaufen. Man weiß ja nie, was man so als Comedian in seinen Social-Media-Kanälen noch verwerten kann. Irgendwo im Gerümpel findet sich auch ein Karton mit alten Tonbandaufzeichnungen. Schließlich war die Mutter als Moderatorin und Reporterin beim DDR-Jugendsender DT64 tätig.

"Renft", "Nina Hagen", "Ute Freudenberg" steht auf den Hüllen der Marke ORWO. Aber zwischen dem Who-Is-Who der ostdeutschen Rockgeschichte findet sich noch ein sehr viel größerer Name: "1965. Mick Jagger. Münster" lautet die Aufschrift, die beim Sohn zu umfangreicher Verblüffung führt. Kann es wirklich sein, dass seine Mutter zwei Jahre nach dem Bau der Mauer nach Münster gereist ist und dort beim ersten Deutschlandkonzert der Rolling Stones deren Frontman interviewt hat? Die Überprüfung der Aufnahme lässt keinen Zweifel: Es sind die Stimmen von "Muddi" und Mick. Und so beginnt die Recherche, in deren Verlauf Unglaubliches hervor befördert wird – und eine Mockumentary, in der die Grenzen zwischen biografischer Wahrheit und fiktionalem Wunschdenken unterhaltsam verschwimmen.

Das legendäre Konzert hat neun Monate vor der Geburt von Klein-Olaf stattgefunden

Denn schon bald stellt sich bei einer Vor-Ort-Recherche im westfälischen Münster heraus, dass das legendäre Konzert exakt neun Monate vor der Geburt von Klein-Olaf stattgefunden hat. Ergraute Groupies glauben die Mutter auf verschwommenen Schwarz-Weiß-Aufnahmen wiederzuerkennen. Im Stasi-Archiv schließlich die Offenbarung: Sichtlich pikiert beschreibt der observierende Vertreter der Staatssicherheit in seinem Bericht, dass die junge, blonde DDR-Journalistin nach dem Konzert mit dem britischen Rockstar ins Auto stieg und in der Dunkelheit verschwand. Die Akte versetzt den Comedian in Aufregung. Sollte er, Olaf Schubert, "Das Wunder im Pullunder", etwa der Sohn von Mick Jagger sein?

Das volle, gewellte Haar, ein gewisses musikalisches Talent und eine angeborene Rampensauhaftigkeit sprechen dafür. Die Sache muss weiterverfolgt werden. Die Reise führt zunächst überraschenderweise nach Bautzen, wo in einem privaten Stones-Museum zwischen zahllosen Devotionalien auch eine vermeintliche Locke von Mick Jagger zum Gen-Abgleich lagert und entwendet wird. Familienrechtlerinnen und Sexualtherapeuten werden zur Vaterschaftsangelegenheit interviewt und schließlich gelangt Schubert an die Adresse des französischen Urlaubsdomizils des 79-jährigen Stones-Sängers.

Die Regisseurin von "Olaf Jagger" bewegt sich elegant auf dem Parkett der Mockumentary

Regisseurin und Drehbuchautorin Heike Fink bewegt sich mit "Olaf Jagger" recht elegant auf dem glatten Parkett der Mockumentary und lässt Tatsächliches und Erfundenes kaum merklich ineinanderfließen. Dabei ringt sie Schuberts fiktionaler TV-Persönlichkeit, die nach wie vor zu den originellsten Stimmen ostdeutscher Prägung in der hiesigen Comedy-Landschaft gehört, durchaus neue Facetten ab. Mit zunehmender Manie verrennt sich dieser Olaf in die Idee der Rockstar-Vaterschaft, sinniert über die verpassten Chancen seiner DDR-Kindheit, das Verhältnis zum bisherigen (falschen) Vater (Franz-Jürgen Zigelski), die neuen materiellen Möglichkeiten und genetische Talent-Dispositionen.

Lesen Sie dazu auch

En passant plaudert der Film aber auch ein wenig aus der DDR-Rockgeschichte. Der Reigen der Interviews reicht vom DDR-Funktionär und kurzzeitigen Kulturminister Hartmut König, Mitbegründer der DDR-Beatband Team 4 und des Oktoberklubs über den City-Musiker Toni Krahl bis zu Rammstein-Keyborder Christian "Flake" Lorenz, der Mick Jaggers Mobilnummer in seinem Handy eingespeichert hat. Natürlich ist nur die Mailbox dran. Der Rückruf steht noch aus.