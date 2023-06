Pixars "Elemental": Liebe trotz Verdunstungsgefahr

Kann Pixar noch an alte Erfolge anknüpfen? Die Animationsschmiede ist mit ihrer neuen Family-Unterhaltung jedenfalls auf dem richtigen Weg.

Ein großer, kreativer Wurf ist der Animationsschmiede "Pixar", die einst mit Filmen wie "Findet Nemo" oder "Wall E" neue Maßstäbe setzte, in den letzten Jahren nicht mehr gelungen. So wie es die Strategie des Mutterkonzerns Disney vorsieht, setzte man zunehmend auf Sequels erfolgreicher Formate. Seit dem kongenialen Hirn-Reise-Abenteuer "Alles steht Kopf" (2015) haben die Pixel-Pioniere keinen bahnbrechenden Originalstoff mehr erfolgreich ins Kino gebracht. Mit dem neuen Film "Elemental" versucht Pixar nun noch einmal das Ruder herumzureißen.

Regisseur Peter Sohn erschafft hier eine Welt, die von Wesen der vier Elemente Erde, Luft, Wasser und Feuer bewohnt wird. Nach einer Naturkatastrophe verlassen Bernie Lumen und seine Frau Cinder ihre Heimat Feuerland, um sich in Element City ein neues Leben aufzubauen. In der futuristischen Metropole leben alle vier Elemente dicht nebeneinander. Aber als die Einwanderer vom Schiff steigen, müssen sie feststellen, dass sie aufgrund ihres entflammbaren Wesens nicht gern gesehen sind. Und so landen sie im Feuer-Ghetto auf der anderen Seite des Flusses, wo Bernie einen Laden mit heimatlichen Spezialitäten eröffnet. Hier wächst die gemeinsame Tochter Ember heran, die schon in jungen Jahren von ihrem Vater zu hören bekommt, dass das Geschäft irgendwann einmal ihr gehören wird.

Disney-Film "Elemental" ist ein Familien-Film

Aber Ember ist nicht zur Verkäuferin geboren. Bei schwieriger Kundschaft verfärbt sich ihre rote Flamme ins Violette, wonach nur wenige Sekunden bis zur unvermeidlichen Explosion bleiben. Nach einem Rohrbruch im Keller wird der jungen Feuerfrau der Wassermann Wade direkt vor die Füße gespült. Es ist alles andere als Liebe auf den ersten Blick, denn der Kontrollbeauftragte der Stadt erstellt sogleich eine Mängelliste. Außerdem haben Feuerlinge gegenüber Wasserleuten eine ausgeprägte Vorurteilsstruktur, die durch Unverträglichkeiten untermauert wird. Schwappt Wasser auf ein Feuerwesen, sind vorübergehend ganze Körperteile weggelöscht. Umgekehrt kann die Berührung mit dem Feuer bei einem Wassermann in Verdunstung enden. Aber Ember verliebt sich in den Waterboy, der bei der kleinsten Gefühlsregung in Sturzbächen losheult, aber gleichzeitig von einem ansteckenden Optimismus durchströmt ist. Wade wiederum ist fasziniert von dem brennenden Temperament des Firegirls, das mit einem Kuss seinen Körper und seine Seele zum Sieden bringt.

Und so beginnt eine Romeo & Julia-Geschichte unter verschärften, elementaren Bedingungen. "Elemental" vereinigt die klassischen Qualitäten eines Pixar-Films: Er führt in eine Fantasiewelt, in der Elemente der gegenwärtigen Gesellschaft spielerisch verformt werden, verfügt über eine visuell-sinnliche Metaphorik und haucht vermeintlich seelenlosen Wesen Gefühle ein, um sie zur emotionalen Projektionsfläche auszubauen. Neben seiner ebenso komischen wie dramatischen Liebesgeschichte, in der die Unvereinbarkeit und Anziehungskräfte von Gegensätzen ausgelotet werden, erzählt "Elemental" auch von der Beziehungsdynamik einer Einwandererfamilie, die von tiefer Dankbarkeit, hohen Erwartungen und unvermeidlichen Enttäuschung geprägt ist. Auch in der visuellen Gestaltung kann "Elemental" punkten. Was die fluiden und lodernden Eigenschaften der Elementarwesen angeht, schöpfen die Pixel-Fachkräfte aus dem Vollen. Aus Feuer und Wasser schaffen sie Figuren, deren seelische Transparenz geradezu haptisch erfahrbar wird. Kraftvolle Bilder, kluge Story, starke Gefühle für Groß und Klein – mit "Elemental" kann Pixar als Garant für gehaltvolles Family-Entertainment endlich wieder an frühere Standards anknüpfen.

