Politische Filmfestspiele: Grausamkeiten an Europas Grenzen

Plus Die Löwen werden in Venedig vergeben. Nach einem durchwachsenen Beginn wurden die Filme im Wettbewerb zunehmend politischer.

Von Noemi Schneider

Die Filmfestspiele von Venedig befinden sich auf der Zielgeraden. Ein paar Favoriten zeigen sich. Dieser Film gehört nicht dazu, auch wenn er mit einem klugen Zitat beginnt: Ein Kunstwerk beantworte keine Fragen, es provoziere sie, hat der amerikanische Dirigent Leonard Bernstein gesagt. Regisseur und Schauspieler Bradley Cooper stellt es seinem Film „Maestro“ voran. Cooper verhandelt darin die Beziehung zwischen dem Dirigenten und seiner Ehefrau, der chilenischen Schauspielerin Felicia Montealegre. Die Netflix-Produktion war bei den Filmfestspielen in Venedig mit Spannung erwartet worden und fiel durch, denn weder der Musiker noch der Mensch Leonard Bernstein werden, trotz der fast perfekten Imitation des Hauptdarstellers Bradley Cooper, in diesem streckenweise sehr biederen Drama greifbar.

Vielleicht wäre die Ehefrau die interessantere Hauptfigur gewesen, aber dafür hätte es eine Regisseurin wie Sofia Coppola gebraucht, die sich in ihrem Wettbewerbsbeitrag „Priscilla“ ebenfalls eine toxische Promibeziehung vornimmt. 1959 lernt die 14-jährige Priscilla Beaulieu den zehn Jahre älteren Elvis Presley auf dem amerikanischen Militärstützpunkt bei Wiesbaden kennen. Elvis, der gerade seine Mutter verloren hat, findet in Priscilla eine Zuhörerin und macht sie zu seiner Vertrauten. Im Kinosessel entsteht zunehmendes Unbehagen, wenn man zusieht, wie der tablettensüchtige King of Rock ’n’ Roll das Schulmädchen zu seinem Geschöpf umformt.

