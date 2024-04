Kino-Premiere

18:29 Uhr

Kritik zu "Andrea lässt sich scheiden": Ein Dorfkrimi à la Hader

Plus Im neuen Film von Josef Hader glänzt Birgit Minichmayr als Polizistin, die das Dorfleben hinter sich lassen will und erst einmal bei ihrem Mann anfängt.

Von Martin Schwickert

Schnurgerade zieht sich die Landstraße von Bäumen gesäumt aus der Senke den Hügel hinauf bis zum Horizont. Über mehrere Filmminuten hält die Kamera das Stillleben fest, bis in der Ferne ein Polizeiwagen erscheint, sich in maßvollem Tempo nähert und in einen Feldweg einbiegt. Andrea (Birgit Minichmayr) und ihr Kollege Georg (Thomas Schubert) steigen bewaffnet mit Kelle und Radargerät aus und postieren sich am Straßenrand.

Nach einer halben Ewigkeit zieht ein Trecker mit Mindestgeschwindigkeit vorbei. „Was feiert man eigentlich am Geburtstag?“, fragt Georg. „Dass du nicht gestorben bist, in diesem Jahr“, lautet Andreas Antwort, die dem Kollegen sogleich vorrechnet, was ihn seine 30. Geburtstagsfeier am Abend in der Dorfkneipe kosten wird. Aber noch bevor Georg Anlass und Aufwand gegeneinander aufrechnen kann, nähert sich doch noch ein Raser mit 130 km/h. Der örtliche Tierarzt hat es eilig, zu einer kalbenden Kuh zu kommen. An dem Bußgeld kommt er dennoch nicht vorbei, auch wenn er fluchend darauf verweist, dass er mit Andrea zur Schule gegangen ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen