Die wichtigsten Informationen zum Kinofest 2023

Filmfans kommen an diesem Wochenende auf ihre Kosten. Beim sogenannten Filmfest kostet der Eintritt bei allen teilnehmenden Kinos nur fünf Euro. Die wichtigsten Infos.

Auch wenn das Wetter an diesem Wochenende eher zu einen Grillabend auf der Terrasse einlädt, gibt es einen guten Grund mal wieder ins Kino zu gehen. Denn am Samstag und Sonntag können Filmfans für fünf Euro fast überall in Deutschland ins Kino gehen. Das sogenannte Kinofest geht in diesem Jahr in seine zweite Runde.

Was ist das Kinofest?

"Wir wollen die erreichen, die schon lange nicht im Kino waren oder es sich nicht leisten können", erklärte Christine Berg, Chefin des Hauptverbands Deutscher Filmtheater (HDF). Beim Kinofest müssen Filmfans in allen teilnehmenden Kinos nur fünf Euro pro Film bezahlen.

Was ist beim Kinofest geboten?

Neben den günstigeren Tickets wollen Kinobetreiber auch ein besonderes Programm anbieten – zum Beispiel alte Filme auf der Leinwand zeigen, Sekt servieren oder Angebote für Kinder organisieren. Zudem sollen 15 Filme schon an diesem Wochenende gezeigt werden, die eigentlich erst später offiziell in die Kinos kommen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Er ist gerade im Kino-Blockbuster "Oppenheimer" zu sehen und gilt als einer der bekanntesten Schauspieler Deutschlands. Doch Matthias Schweighöfer verfolgt nach eigenen Angaben nicht das Ziel, in den USA zum Weltstar zu werden. Video: dpa

Kinofest 2023: Welche Kinos nehmen teil?

Mit etwa 760 Kinos nehmen fast 90 Prozent aller Filmtheater in Deutschland teil. Auf einer Übersichtskarte auf der Webseite der Aktion sind alle teilnehmenden Kinos zu finden. Diese Kino-Ketten machen beim Kinofest 2023 mit:

Cinestar

UCI

Cineplex

Cinemotion

Astor

Wann fand das Kinofest zum ersten Mal statt?

Im vergangenen Jahr, am 10. und 11. September, fand das Kinofest erstmal statt – erfolgreich. "Das war mit eines der stärksten Wochenenden im letzten Jahr", bilanzierte Berg. An zwei Tagen habe es 1,1 Millionen Menschen vor die Leinwand gezogen. "Da hätten wir normalerweise vielleicht 700.000 Besucher gehabt", sagte Berg.

Wie läuft das Kinojahr bislang?

Nach Angaben des HDF laufe das aktuelle Kinojahr wesentlich besser als das Pandemiejahr 2022, aber immer noch ein bisschen schlechter als das Vor-Corona-Jahr 2019. Bis Anfang September dieses Jahres seien 64 Millionen Tickets verkauft worden – das seien 38 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Damit lägen die Ticketverkäufe nur noch wenige Prozentpunkte hinter dem Vorpandemiejahr 2019.

Lesen Sie dazu auch

Laut Berg hätten auch die Filme "Barbie" und "Oppenheimer", die beide zeitgleich im Juli gestartet waren, dazu beigetragen. "Das Phänomen ist irre. Die beiden Filme befruchten sich gegenseitig und sprechen eine breite Bevölkerung an."