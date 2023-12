Ein Augsburger wirkte bei "Girl you know it's true" mit

Mike Mayr aus Augsburg ist Tänzer und erstellte jede Choreografie im neuen Milli-Vanilli-Biopic. Er trainierte die Schauspieler und war hinter den Kulissen mit dabei.

Mike Mayr ist wahrlich kein unbeschriebenes Blatt in der Musik- und Tanz-Szene. Seit er 21 ist, tanzt er professionell. Seitdem ist er als Voract von N'Sync, Janet Jackson oder Justin Timberlake aufgetreten, war auf Tour mit der Hip-Hop-Formation "C-Block" und übernahm das Tanzstudio Da F.U.N.K, welches inzwischen 30 Standorte in ganz Deutschland hat. Sein neuestes Projekt ist für den 48-Jährigen ein Karriere-Highlight: Er ist für alle Tanzchoreografien im Kinofilm "Girl you know it's true" verantwortlich. Der Film erzählt die Geschichte des Disco-Pop Duos "Milli Vanilli", dessen Karriere in den 90er Jahren nach einem der größten Skandale der Popmusik endete. Mike Mayr erzählt, was hinter den Kulissen geschah.

Die Vorbereitungen starteten noch in der Hochphase der Coronapandemie. Mayr hatte mit seinem Tanzstudio gerade auf Online-Angebote gewechselt, als eines Tages ein Anruf vom Produktionsteam des Films kam. "Sie haben gefragt, ob ich die Choreo für einen Kinofilm machen möchte. Ich wusste da noch nicht genau was, aber ich habe gesagt: klar", erzählt Mayr. Damit wurde nicht nur Mayr Choreograf: 170 Tänzerinnen und Tänzer seines Studios wirkten im Film mit.

Mit den zwei Hauptdarstellern, Tijan Njie und Elan Ben Ali, trainierte er ein halbes Jahr lang etwa sechs Stunden pro Tag in Augsburg. "Tijan konnte schon gut tanzen, er war zuvor bei Let's Dance, nur Hip-Hop musste ich ihm noch beibringen. Elan konnte nicht so viel, da musste ich mehr helfen", sagt Mayr grinsend. Dass die beiden als Milli-Vanilli-Doubles geeignet sind, zeigte sich in einer Bäckerei in Augsburg, wie Mayr erzählt. "Ich war mit den Jungs mal beim Bäcker, die beiden ohne Perücke wohlgemerkt. Dann kommen wir rein und die Angestellten sagen sofort: 'Hey, Milli-Vanilli!' Wir waren echt platt. Also das Casting der beiden war offensichtlich sehr gut", sagt Mayr.

Mit der Leistung der beiden Schauspieler ist er absolut zufrieden. "Die beiden tanzen auf jeden Fall besser, als Milli Vanilli im Original", findet er. Zuvor habe er beim Regisseur nachgefragt, ob die Schauspieler im Film genauso unbeholfen tanzen müssen, wie die Original-Sänger – und war dann erleichtert, das Gegenteil zu erfahren.

"Girl you know it's true" startet am Donnerstag, 21. Dezember, in den Kinos

Den Film, der am 21. Dezember in den deutschen Kinos startet, hat Mayr bereits zweimal in der Premiere gesehen. "Bei der ersten Vorführung war ich total nervös und konnte mich nur auf die Tanz-Szenen konzentrieren. Passt alles, passt der Schnitt, sind irgendwo doch Fehler? Erst beim zweiten Mal konnte ich mich richtig auf die Handlung konzentrieren", sagt Mayr. Er wird sich den Film wohl noch ein paarmal anschauen. "Der Film hat echt einen Mehrwert. Er hält die Stimmung von damals gut fest, richtet sich aber auch an die heutige Jugend und spricht wichtige Themen an, wie die Gefahr durch Drogen", sagt Mayr. Schade findet er nur, dass einige Tanz-Szenen herausgeschnitten wurden. "Die erste Version war wohl dreieinhalb Stunden lang. Irgendwo musste gekürzt werden, aber ich habe um die Tanz-Szenen gekämpft", sagt Mayr. Damit, seine eigene Choreografie auf der großen Leinwand zu sehen, habe er sich einen Traum erfüllt.

Das nächste Projekt des 48-Jährigen steht schon in den Startlöchern. Im März startet das von ihm choreografierte Musical "The Factory" im Tanzstudio Da F.U.N.K. Darin geht es um eine künstliche Intelligenz, die in einer Fabrik versucht, die Arbeiter gefügig zu machen.