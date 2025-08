Frankreichs Kinohit "Was uns verbindet" ist ein Film, der auf das Leben anstößt

Im Flur hört man hektische Stimmen. Cécile (Mélissa Barbaud) und ihr Mann Alex (Pio Marmaï) brechen auf ins Krankenhaus. Die Geburt ihres zweiten Kindes steht bevor. Aber als die Mutter das Zimmer ihres Sohnes Elliot betritt, verschwinden alle Geräusche. Man sieht nur ihre Hände, die dem Jungen über den Kopf streicheln, um ihn zu wecken, die verschlafenen Arme des Kindes in den Pullover fädeln und ihm schließlich die Schuhe zubinden. Dieser stille Moment elterlicher Fürsorge wird im Laufe des Films zu einer sehnsuchtsvollen Erinnerung werden. Der kleine Elliot (César Botti) wird vorübergehend bei der Nachbarin Sandra (Valeria Bruni Tedeschi) abgegeben, einer Frau in den Fünfzigern, Single aus Überzeugung. Der aufgeweckte Junge fragt sie beherzt über ihren Lebensstil aus. Erst spät in der Nacht steht Alex tränenaufgelöst vor der Tür: Cécile hat die Geburt ihrer Tochter nicht überlebt.

Mit einem tragischen Moment der Verstörung beginnt Carine Tardieus brillantes Wahlfamiliendrama „Was uns verbindet“. Über zwei Jahre begleitet der Film den Prozess der Veränderung, die Anpassung an die neuen Verhältnisse, den Umgang mit Trauergefühlen und die solidarischen Glücksmomente, die aus dem schmerzhaften Ereignis erwachsen. Die Welt stürzt ein und muss neu zusammengesetzt werden. Und aus einer zufälligen nachbarschaftlichen Hilfestellung heraus wird Sandra ein Teil des familiären Heilungsprozesses.

Der verstörte Witwer findet den Weg zurück ins Leben

Als unabhängige kinderlose Frau bleibt Sandra stets ihrer individuellen Lebensentscheidung treu. Aber sie ist bereit, sich auf etwas Neues einzulassen. Steht am Anfang die aufkeimende Freundschaft zwischen Elliot und der Nachbarin im Zentrum, verlagert sich der Fokus des Filmes später auf ein zunehmend breites Spektrum an Beziehungen, die unmerklich zu einem tragfähigen sozialen Netz verwoben werden. Der Blick fällt zunächst auf den verstörten Witwer, der zwischen überwältigenden Trauergefühlen und väterlicher Pflichterfüllung taumelnd seinen Weg zurück ins Leben sucht. Dass er sich dabei fast zwangsläufig in Sandra verliebt, ist ein naheliegender Schritt und zugleich ein Klischee, das der Film mit der Zurückweisung Sandras nicht bedienen will.

Valeria Bruni Tedeschi verleiht ihrer Figur eine gelassene Überzeugungskraft. Alex beginnende Liebe zu der lebenslustigen Kinderärztin Emillia verschiebt die Gewichte in der Konstellation. Zu der gehören auch Céciles Mutter Fanny und Elliots biologischer Vater David, der plötzlich seine väterlichen Verantwortungsgefühle entdeckt. Es ist beachtlich, wie es der Regisseurin und Co-Drehbuchautorin Carine Tardieu gelingt, die Entwicklungen ihrer zahlreichen Charaktere gleichermaßen glaubwürdig voranzutreiben. Dabei begegnet sie den Figuren mit einer ansteckenden Entdeckungsfreude, statt sie entlang von Klischees zu konzipieren. Wenn der versammelte Freundes- und Verwandtschaftskreis am Geburtstagstisch auf das Leben anstößt, ist das hier keine Plattitüde, sondern ein optimistisches Gefühl, das sich die Figuren kraftvoll erarbeitet haben. In Frankreich wurde der Film zum Hit, den über 700.000 Kinobesucher sahen.