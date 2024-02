Kinostart

vor 16 Min.

Neu im Kino: So gruselig und lustig ist der Film "Lisa Frankenstein"

Plus In Zelda Williams' "Lisa Frankenstein" verliebt sich eine junge Frau in einen halb verwesten Künstler, der aus dem Grab aufersteht. Makaber und originell.

Von Martin Schwickert

Verwunschen liegt der Junggesellen-Friedhof einsam im Wald. Den meisten ihrer Mitschüler flößt dieser unheimliche Ort Angst ein, aber Lisa Swallows (Kathryn Newton) fühlt sich hier pudelwohl. Wenn ihr alles zu viel wird, zieht sie sich zu den Grabstätten zurück, um in Ruhe Sylvia Plath zu lesen und sich der eigenen Melancholie zu ergeben. Nachdem ihre Mutter ermordet wurde, hat der Vater (Joe Chrest) wieder geheiratet und ist mit der Tochter zu seiner neuen Frau in eine andere Stadt gezogen. Und so beginnt die Geschichte der "Lisa Frankenstein" im gleichnamigen Kinofilm.

Ein Leichnam im Schrank - darum geht es im Film "Lisa Frankenstein".

In ihrem pastellfarbenen Heim regiert Stiefmutter Janet (Carla Gugino) mit harter Hand und ausgeprägtem Selbstgerechtigkeitsempfinden. Immerhin meint es Stiefschwester Taffy (Liza Soberano) gut mit ihr. Sie tritt Lisa mit einem sonnigen Cheerleader-Lächeln entgegen und versucht sie in die feindlich gesonnene Schulgemeinschaft einzuführen. Aber die Party, zu der sie Lisa mitnimmt, wird nach versehentlichem Drogenkonsum zum Horrortrip. Und so flüchtet sich Lisa wieder auf den Friedhof zu ihrem Lieblingsgrab. Darin liegt ein namenloser Pianist, der 1837 aufgrund einer unerwiderten Liebe Selbstmord begangen hat. "Ich wünschte, ich wäre bei dir", seufzt sie in die Nacht hinein und streicht mit der Hand über die Büste des Verstorbenen. Mit solchen Wünschen sollte man als Hauptfigur einer Horrorkomödie vorsichtig sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen