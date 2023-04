Asmik Grigorians Liebestod im Abendrot

Die Starsopranistin Grigorian breitete die Flügel ihres Gesangs bei den Münchner Philharmonikern aus. Und zwar mit einem außergewöhnlichen Wagner/Strauss-Programm.

Eigentlich könnte sie gleich im Voralpenland bleiben. Soeben koppelte sie bei den Münchner Philharmonikern Wagner und Richard Strauss; Mitte Mai singt sie an der Bayerischen Staatsoper dreimal die Rusalka von Dvorák; und dann beginnen ja auch schon bald die Salzburger Sommer-Proben für Verdis "Macbeth", in der sie als böse Kraft zu hintertreiben hat. Müsste ihr liegen.

Aber um Asmik Grigorian, diese litauische Starsopranistin, die bereits Salzburg und Bayreuth aus dem Häuschen brachte (unter anderem durch ihre Salome und ihre Senta), reißen sich mit gutem Grund gerade viele Intendanten, und so flicht sie bis zum Salzburg-Start noch Konzerte in Paris, Genf, Palermo, Grafenegg, Aix-en-Provence ein sowie vier Opernauftritte an der Staatsoper Wien (Nedda in Leoncavallos "Pagliacci"). Anna Netrebko ist gerade nicht mehr überall wohlgelitten; man hört genau auf das, was sie auch auf der Neben- und Hinterbühne von sich gibt. Da kommt eine wie Asmik Grigorian aus Vilnius pfeilgerade recht für den Starbetrieb, der Attraktivität wie Stimmvolumen wünscht.

Grigorians Neigung zur deutschen Spätromantik

Zwar ist das Repertoire der Netrebko und der Grigorian nicht deckungsgleich, aber doch im Spinto-Bereich zu guten Teilen kompatibel, etwa in der italienischen Opernliteratur. Was die Grigorian, 41-jährige Tochter professionell singender Eltern, darüber hinaus auszeichnet, das ist ihre Neigung zur deutschen Spätromantik und – abseits von Divenhaftigkeit – ihr unbedingter szenischer Einsatz. Da brennt eine Sängerin auch darstellerisch auf der Opernbühne.

Besagte Neigung zur deutschen Spätromantik kam nun auch bei Grigorians Auftritt in der Isarphilharmonie zum Tragen – zum Tragen auf weit ausgebreiteten Flügeln des Gesangs. Sie war bei den Philharmonikern eingesprungen für Anja Harteros, die seit Corona wohl wegen familiärer Gründe aus der Bahn geworfen ist und auch diese Verpflichtung wieder absagte. Das aber gab der Grigorian die Möglichkeit, ein außergewöhnliches Programm auszuprobieren: inmitten von Wagners "Tristan"-Vorspiel und "Tristan"-Liebestod die Folge der "Vier letzten Lieder" von Strauss. Derlei Verschränkungen sind im Konzertsaal seit dem Einbau von Schönbergs "Ein Überlebender aus Warschau" in Beethovens Neunte oder in Bachs Matthäuspassion ja immer mal wieder zu hören.

Applaus am Ende für Solistin Asmik Grigorian, Applaus für den jungen Gastdirigenten Thomas Guggeis. Foto: Sebastian Widmann/mphil

Im Falle von Wagner/Strauss liegen die Anknüpfungspunkte auf der Hand: "Tristan" und die "Vier letzten Lieder" sind Nacht-, Todes- und letztlich auch Verklärungsstücke, in denen das Dunkle sich wendet zum hoffnungsvoll Abschied nehmenden Ertrinken im Welt-Atem. Das klappt auch tonartlich frappierend gut, wenn das vorzeichenlose, harmonisch changierende "Tristan"-Vorspiel attacca in Strauss' vorzeichenlosen, harmonisch changierenden "Frühling" übergeht – und dann sein "Im Abendrot" mit der Schlusszeile "Wie sind wir wandermüde – ist dies etwa der Tod?" ebenso unmittelbar in Isoldes "Liebestod". Der Abgesang hat seine große Stunde, wehmutsvoll bei Strauss, anschwellend bei Wagner.

Thomas Guggeis, der 30-jährige deutsche Jungstar unter den Dirigenten, ab kommender Spielzeit Generalmusikdirektor in Frankfurt am Main, gedachte, das lastend-leidende "Tristan"-Vorspiel etwas zügiger zu nehmen als üblich, doch die Münchner Philharmoniker zogen dabei nicht grundsätzlich mit. Seinem animierenden Gestus, der die Musik auch immer wieder mit Fingerspitzen gestaltet, setzten sie bohrende Tragik entgegen. Und als dann Asmik Grigorian anhob mit "In dämmrigen Grüften träumte ich lang", da war es mit der Vitalisierung des Nächtlichen ganz vorbei; nun wurde ausgekostet, sich hingegeben, sich vergossen.

Asmik Grigorian: Gesang mit ekstatischen Steigerungen

Strauss' Verzierungen und Melismen werden von Grigorian mit geradem, nahezu vibratolosem Sopran wie eine unendliche Melodie sorgsam ausformuliert; alles ist leuchtkräftiger Gesang, alles ein Aufblühen und ein goldenes Abtropfen. Dabei hält sie es jedoch, auch das ist zu vermerken, mehr mit den Vokalen als mit prononcierten (deutschen) Konsonanten. In Isoldes "Liebestod" aber steigert sie sich dann ekstatisch in den wogenden Schwall und tönenden Schall, dass es nicht nur für sie – Isolde –, sondern auch fürs Auditorium höchste Lust ist. Ovationen.

Derzeit stehen die Münchner Philharmoniker ohne Chef da, Valery Gergiev ist seines Postens verlustig gegangen, Lahav Shani noch nicht angetreten. So kommt es, dass Chefsachen auch an Gastdirigenten vergeben werden, Chefsachen wie Bartóks fulminantes "Konzert für Orchester", wo alle Farbe hinsichtlich ihrer Artistik zu bekennen haben. Guggeis ist dem noch nicht ganz gewachsen; es drängt ihn sehr zu gestalten, aber auf seinem Weg zur gestaltenden Vollendung reizt er nicht raffiniert genug aus, was die Partitur spielerisch-jonglierend von sich aus bietet. Großer Applaus dennoch.