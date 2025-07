Wenn der Flügel zum Schlaginstrument wird: Wie Pianist Daniil Trifonov beim Klassik-Open Air glänzt

Wohin es führt, wenn in der „guten Stube“ einer Stadt Hochkultur geboten wird, zeigt sich zum 25-jährigen Jubiläum von Klassik am Odeonsplatz in München: zwei Konzerte, zweimal 7000 Sitzplätze ausverkauft zwischen Residenz, Feldherrnhalle und Theatinerkirche, zweimal mediale Hotspots mit Übertragung in TV, Internet und – deutschlandweit – ins Radio. Es hätten sogar 2000 Besucher mehr sein können, wenn derzeit nicht die Feldherrnhalle renoviert würde und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks sowie die Münchner Philharmoniker nicht in einem Zelt vor der Baustelle auftreten müssten.

Das Klassik Open Air startete mit einem starken Werk

Nach dem letztjährigen Aufprall eines Unwetters ausgerechnet auf Wagners „Walkürenritt“ stand der erste Abend 2025 sowohl wettertechnisch als auch sponsorenmäßig wieder unter spendablem Stern. Dass so ein Spektakel unter weißblauem Himmel – bei aller Umarmungstendenz – durchaus künstlerischen Anspruch und eine delikate Verstärkerakustik bieten kann, ist spätestens seit Christian Thielemanns Auftritt 2023 mit geistlicher Musik bewiesen.

Von Daniil Trifonov war Draufgängertum gefordert

Auch heuer startete das Open Air mit einem starken Werk, das nicht Allgemeingut ist, mit Prokofjews drittem Klavierkonzert. Komponiert 1920, sollte es die USA für den in Oblast Donezk Geborenen erobern – durch einen rasant-virtuosen solistischen Part, wirkungsvoll ausgeführt vom Schöpfer selbst.



Dass das Konzert zirzensische Anforderungen stellt, dies hört – und sieht – jeder, zumal am Odeonsplatz mit seinen Video-Screens und eingeblendeten Nahaufnahmen des Solisten Daniil Trifonov. Von ihm ist pianistisches Draufgängertum, wenn nicht gar Kampfwille gefordert: Die vollgriffigen Tonkaskaden folgen in Tempo und Härte Strawinskys „Sacre“ und Bartoks „Allegro barbaro“; der Flügel wird mitunter zum Schlaginstrument.

Wer Trifonov wiederholt gehört hat, der ahnt, dass er die Idealbesetzung sein kann für das in den USA zunächst gar nicht so erfolgreiche Stück: Hier treffen sich vorgeschriebene und einlösbare pianistische Artistik in vollkommener Weise. Und was die lyrischen Abschnitte angeht, so stellt sich auch dort eine kompositorisch-interpretatorische Seelenverwandtschaft ein: Prokofjews Lyrik gleicht einem Glasperlenspiel, leicht sachlich, leicht distanziert, leicht glitzernd. Auch das führt Trifonov kristallklar aus, bevor er rekordverdächtig das Finale hämmert. Ebenso klar die Reaktion der 7000: ein Aufschrei beim Durchbrechen des Zielbands. Zur Zugabe noch einmal Prokofjew.

Der Rosenkavalier in München ganz ohne Worte

So berühmt Straussens „Rosenkavalier“ vom Namen her ist: eine „Boheme“, „Zauberflöte“, „Traviata“ ist er nicht. Sein sublimer, abgründiger Humor will erfasst sein. Franz Welser-Möst, der für Seriosität und Dignität stehende Dirigent des Abends, hat eine eigene dreisätzige Suite aus der Oper zusammengestellt, quasi der „Rosenkavalier“ dreiviertelstündig ohne Worte. Wobei der Kenner innerlich durchaus mitsingen kann, vom „Wie du warst!“ (1. Akt) über „Mit mir keine Nacht dir zu lang“ (2. Akt) und „Ist ein Traum, kann nicht wirklich sein“ (3. Akt). Insbesondere Klarinette, Horn, Oboe und Streicher des BR-Orchesters waren unter Welser-Möst bestens aufgelegt zu diesem Destillier-Akt.

Das Vorspiel kam zwar noch ziemlich massiv durch die Lautsprecher rüber und beim Abgang des Ochs auf Lerchenau gab Welser-Möst dem Affen zu viel Zucker, doch ansonsten besaß die Wiedergabe schwelgerische Kraft. Plötzlich war man nicht mehr in München, sondern am Schauplatz Wien. Erst recht zur Zugabe, der – unnötigerweise – vorbereiteten Polka „Unter Blitz und Donner“.