Tenor Rolando Villazón begeistert beim Festival der Nationen

Plus Champagnerlaune kommt beim Festival der Nationen auch auf, weil der Tenor-Tausendsassa Rolando Villazón eine strahlende Koloratursopranistin mitbringt. Das Publikum ist begeistert.

Er kann wohl nicht anders: 100 Prozent Verausgabung, 105 Prozent ausgeschüttetes Herz, 110 Prozent Bühnenpräsenz – und alles von Komik mindestens grundiert, wenn nicht hochhaushoch überwölbt. Das macht ihn zum Publikumsliebling, selbst über sängerische Durststrecken der Vergangenheit hinweg.