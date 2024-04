Staatskapelle Berlin: Daniel Barenboim nun Ehrenchefdirigent

1992 übernahm Daniel Barenboim als Generalmusikdirektor der Staatsoper auch die Staatskapelle und setzte sich stets für die Verbindung von Oper und Konzert gleichermaßen ein. Nun ist er Ehrenchefdirigent.

Daniel Barenboim ist zum Ehrenchefdirigenten der Staatskapelle Berlin ernannt worden. Zudem sei ihm die Ehrenmitgliedschaft der Staatsoper Unter den Linden verliehen worden, teilten Oper und Orchester mit.

Barenboim hatte 1992 als Generalmusikdirektor der Staatsoper auch die Staatskapelle übernommen, die unter seiner Leitung internationale Reputation erlangte. Sein Opern-Vertrag sollte ursprünglich bis 2027 laufen.

Die musikalische Leitung der Staatsoper gab er aber gesundheitsbedingt Anfang 2023 ab. Seit einiger Zeit fällt Barenboim immer wieder wegen Krankheit aus. Im Jahr 2000 hatte ihn die Staatskapelle bereits zum Chefdirigenten auf Lebenszeit gewählt - dies gilt inzwischen nur noch als Ehrenamt.

"Daniel Barenboim ist einer der größten Musiker unserer Zeit. Was er nicht nur für die Staatskapelle Berlin, sondern in 30 Jahren auch für die Institution der Staatsoper Unter den Linden, die Stadt Berlin und die Musikwelt geleistet hat, ist mehr als beeindruckend", sagte Intendant Matthias Schulz in einer Mitteilung. Als Generalmusikdirektor habe Barenboim sich immer für die Verbindung von Oper und Konzert gleichermaßen eingesetzt.

(dpa)