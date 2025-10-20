„Fortissima!“ von Raphaela Gromes ist ein flammendes Plädoyer für unbekannte Komponistinnen

Schon einmal hatten sie zusammengearbeitet, aus Anlass von Raphalea Gromes‘ Album „Femmes“ (2023), wozu Susanne Wosnitzka den Booklet-Text beisteuerte. Die Cellistin Gromes spielte hier ausschließlich Werke von Komponistinnen ein, und die Augsburger Musikwissenschaftlerin Wosnitzka, Spezialistin auf dem Gebiet Musik und Frau, erklärte kundig, um wen es sich bei den zumeist völlig unbekannten Werkschöpferinnen handelte.

Nun haben die beiden sich erneut zusammengetan. Wieder geht es um Musik von Frauen, diesmal aber mit vertieftem Zugriff und ins Grundsätzliche gewendet. Handelt es sich doch um die Frage, weshalb es zwar zuhauf Kompositionen aus der Hand von Frauen gibt, diese Werke aber kaum öffentlich zu hören sind. „Fortissima!“ lautet der Titel des Buchs, das Gromes und Wosnitzka jetzt vorgelegt haben, und schon der kämpferische Titel mit dem Ausrufezeichen und der weiblichen a-Endung am musikalischen Vortragzeichen weist darauf hin, dass es sich hier um ein flammendes Plädoyer für die Musik von Frauen handelt.

Gromes‘ Buch „Fortissima!“ entstand in gemeinschaftlicher Arbeit

„Fortissima!“ ist keines dieser Bücher, die mit dem Namen eines Stars hausieren gehen, während ein Ghostwriter für den eigentlichen Inhalt sorgt. Auch wenn Raphaela Gromes mit Cello auf dem Umschlag posiert, ist dort doch auch der Name von Susanne Wosnitzka zu finden. Mit Recht, denn das Buch entstand tatsächlich in gemeinschaftlicher Arbeit, in die jede der Beteiligten ihren eigenen Schwerpunkt einbrachte. Die Cellistin schreibt, wie sie musikalisch sozialisiert wurde, nämlich so, dass die ernst zu nehmende Musik nun mal nur von Männern stamme, und wie sie, Gromes, dahinterkam, dass es eigentlich zu allen Zeiten auch Frauen gab, die mit eigenen Kompositionen Wesentliches zu sagen hatten.

Auf Wosnitzka wiederum entfällt der musik- und sozialgeschichtliche Part, die Darlegung der Gründe, weshalb das Musizieren und Komponieren von Frauen unter männlichem Vorbehalt stand und – trotz zwischenzeitlich wahrzunehmender Risse in der Ablehnungsmauer – vielfach weiterhin besteht. Dem Christentum kommt bei der Frage, wo die Frau ihren Standort habe bei der Herstellung von Musik, eine folgenreiche Rolle zu, schrieb der Apostel Paulus an die Korinther: Das Weib schweige in der Gemeinde! Durch die Jahrhunderte hindurch, zeigt Wosnitzka, blieb dieser Satz für patriarchalische Köpfe bestimmend, wenn auch zunehmend subtil verbrämt.

„Welcher Mann wäre da nicht gerne Cello?“, stand unter einem Bild von Gromes

Gelungen an „Fortissima!“ ist, dass die verschiedenen Ansätze der beiden Autorinnen bruchlos ineinandergehen. Erfahrungen der Cellistin im Konzertleben erhellen sich durch Wosnitzkas generalisierende Einordnungen in ihrer historischen Bedingtheit; umgekehrt verleiht so mancher Bericht aus Gromes‘ beruflichem Alltag den geschichtlichen Ausführungen die anhaltende Aktualität.

So ist man als Cellistin auch heute nicht gefeit vor, gelinde gesagt, unziemlichen Situationen. Gromes erzählt von einer Zeitungsbesprechung eines Konzerts, in welcher es nicht nur hieß, dass sie, Gromes, „das Publikum nicht zuletzt ihres aparten Aussehens wegen in Entzücken versetzte“. Unter dem beigefügten Foto, das die Solistin ihr Instrument spielend zeigte, stand auch zu lesen: „Welcher Mann wäre da nicht selbst gerne Cello?“

Cellospiel im Damensitz? Wosnitzka und Gromes blicken zurück auf die Geschichte

Frauen, die wie ihre männlichen Kollegen das Instrument zwischen den Beinen halten: Was heute selbstverständlich ist, war es keineswegs immer. Mitte des 19. Jahrhunderts mussten Cello-Solistinnen wie Lise Cristiani im Wallegewand erscheinen, um nur ja keinen sexuellen Gedanken beim Auditorium aufkommen zu lassen. Die Virtuosin Béatrice Bluhm wählte, nun schon im 20. Jahrhundert, einen anderen Weg, um die spieltypisch gespreizten Beine zu vermeiden. Sie musizierte im Damensitz, beide Beine an der linken Seite des Cellos.

Skurrilitäten wie diese machen das Buch einprägsam, lenken jedoch nicht ab von der Tatsache, dass es dem Autorinnenduo ernst ist mit seinem Anliegen, die Geschichte von Musikerinnen und Komponistinnen als eine sich fortsetzende Diskriminierung zu beklagen. Dass sich sämtliche Befunde belegen lassen, darauf verweist der ausführliche Anmerkungsapparat. Und damit „Fortissima!“ auch im Schulunterricht oder als Ausgangspunkt für eigene zweckdienlich sein soll, dafür, erklärt Susanne Wosnitzka, sei die Handreichung am Ende des Buches gedacht mit Lektüreempfehlungen und Adressregister.

Beim Label Sony gibt es zum Buch „Fortissima!“ auch die Tonpur

Beim Lesen von „Fortissima!“ stellt sich ein, was für jedes gute Buch über Musik gilt: Man will den erwähnten Stücken hörend begegnen. Sinnigerweise hat Raphaela Gromes‘ Hauslabel Sony zeitgleich mit der Buchveröffentlichung ein Doppelalbum selbigen Namens herausgebracht. Und so begegnet man, wie schon auf dem „Femmes“-Album, auf „Fortissima“ zahlreichen Werken vergessener Komponistinnen, wiederum kundig im Booklet vorgestellt von Susanne Wosnitzka. Da ist etwa die Cello-Sonate von Henriette Bosmans (1895-1952) mit ihren wuchtig gesetzten Klavierakkorden, über denen die Cello-Kantilene energisch in die Höhe greift. Oder, auch hier mit Julian Riem am Klavier, die Sonate von Luise Adolpha Le Beau (1850-1927), die ganz anders ausschreitet, heiter und spielerisch.

Aber auch ausgewachsene Cellokonzerte sind zu hören, begleitet vom Deutschen Sinfonieorchester Berlin unter Anna Rakitina. Darunter das erste von einer Frau – Marie Jaell (1846-1925) - komponierte Cellokonzert überhaupt, das über dunklem Orchestergrund dem Cello einen berauschen Entfaltungsbogen eröffnet. Oder das Konzert der Deutsch-Jüdin Maria Herz (1878-1950), das jahrzehntelang unbeachtet in einer Kiste lag, bis der Enkel der Komponistin sich bei Raphaela Gromes meldete. Ein siebensätziges Werk, unüberhörbar der Moderne verpflichtet, eine wahre Entdeckung, eindringlich gespielt von Raphaela Gromes.

Dass die Werke komponierender Frauen einem breiten Publikum sehr wohl etwas zu sagen haben, dafür gibt es inzwischen auch ein weiteres Indiz: Das Album „Fortissima!“ steht aktuell auf Platz 1 der deutschen Klassik-Charts.

Info: Raphaela Gromes, Susanne Wosnitzka: „Fortissima!“, 304 Seiten, 24 Euro.