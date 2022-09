Konzert

18:00 Uhr

"Befreiungskonzert" St. Ottilien erinnert an Schrecken der NS-Zeit

Die Violinistin Isabell Faust, 1. Preisträgerin des 1. Internationalen Leopold-Mozart-Violinwettbewerbs, trat in St. Ottilien auf.

Plus Das vierte „Befreiungskonzert“ von St. Ottilien mit hochkarätigen Musikern wie Isabelle Faust erinnert an einen bewegenden und beklemmenden Augenblick der Geschichte.

Von Rüdiger Heinze

Es muss ein bewegender, beklemmender Moment gewesen sein, als am 27. Mai 1945, neunzehn Tage nach der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands, am Krankenhaus der Erzabtei St. Ottilien ein „Befreiungskonzert“ des „Concentration Camp Orchestra Dachau-Kaufering“ stattfand – für ehemalige jüdische Häftlinge. Menschen, die – so sie überhaupt überleben konnten – seit Jahren gequält worden waren, erlebten plötzlich Pflege, Essen, Zuwendung. Der Hölle folgte ein Fleckchen Erde, auf dem Vernichtung sich ins Konstruktive wandelte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen