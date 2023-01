Ein denkwürdiger Abend mit dem ältesten amtierenden Dirigenten

Plus Herbert Blomstedt, 95, dirigiert wieder. Und reißt die Musiker des BR-Symphonieorchesters ebenso wie das Publikum mit.

Stille. Lange Stille. Sehr lange Stille. Herbert Blomstedt wünscht mehr als einen Nachhall, er wünscht: Nachsinnen, Andacht. Als er aber dann die Hände sinken ließ und die Streicher ihre Bögen, prasselte der Applaus, und das Publikum im Münchner Herkulessaal erhob sich selben Moments geschlossen, um ihn zu ehren: Herbert Blomstedt und seinen denkwürdigen Abend mit Bruckners vierter Sinfonie.