Jazz-Show mit Zirkusqualitäten: James Morrison spielt im Birdland in Neuburg

Trompete in der Hand, Posaune an der Lippe: Das ist der australische Jazz-Superstar James Morrison. In dieser Manier trat er nun auch im Neuburger Jazzclub Birdland auf.

Plus Am Klavier jammen, Posaune spielen, Trompete schmettern? James Morrison kann fast alles – und manches sogar gleichzeitig. Das zeigt er jetzt in Neuburg.

Von Reinhard Köchl

Tolles Motiv! Die Fotografen springen wie von der Tarantel gestochen auf. Mit der linken Hand spielt er zu „The Fox“ Piano, mit der Rechten drückt er im Sitzen die Ventile seiner Trompete. James Morrison kann das. Und er zeigt es auch. Wobei er sich diesmal dankenswerterweise mit der Posaune nur auf drei Instrumente beschränkt. Bei anderen Gelegenheiten sind es mehr.

