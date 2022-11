Konzert

18:00 Uhr

Suchen und Sehnen: Schwäbischer Oratorienchor in Herz-Jesu

„Nicht unserem Namen, Herr“ heißt ein Psalm, der am Sonntag, 20. November, 19 Uhr, in der Pfarrkirche Herz-Jesu in Pfersee zu hören war.

Plus Der Schwäbische Oratorienchor gestaltet mit drei Psalmen von Mendelssohn Bartholdy einen nicht nur musikalisch eindrucksvollen Abend in der Augsburger Herz-Jesu-Kirche.

Von Gerlinde Knoller

Da gab es kein langes Einstimmen, kein behutsames Bereiten des Themas – auf der Stelle wurden die Zuhörer und Zuhörerinnen gepackt vom „Schrei“ der menschlichen Seele zu ihrem Gott. So stieg der Chor ein in Felix Mendelssohn Bartholdys (1809-1847) Vertonung des Psalms 42 op. 42, „Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu dir.“ Neben dieser Vertonung brachten der Schwäbische Oratorienchor und Mitglieder des Bayerischen Staatsorchesters unter Leitung von Stefan Wolitz in der gut besetzten Augsburger Kirche Herz-Jesu, Pfersee, noch zwei weitere Werke des romantischen Komponisten Mendelssohn Bartholdy zur Aufführung: eine Vertonung des Psalms 115 op. 31, „Nicht unserem Namen, Herr“, und die Fronleichnam-Sequenz von Thomas von Aquin, „Lauda Sion“ (op. 73).

