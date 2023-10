The National in München: Wohltemperierte Melancholie

The National sind zurück in Deutschland und gaben nach Berlin auch im Münchener Zenith ein Konzert. Frontmann Matt Berninger liefert nach wie vor eine gute Show.

Steht Punkt 20.30 Uhr da, muss nicht zaubern, wirkt für sich. Matt Berninger, "The National", zurück in Deutschland. Erst Berlin, jetzt München. Sonntagabend im Zenith. Anzug und Nerd-Brille sitzen, das angegraute Haar eher nicht, ist eher angemessen verwurschtelt. Bisschen abgewetzt, der Frontmann, bisschen Dandy, aber nicht drüber. Weißwein vibriert im Becher. Dann dieser begnadete Bariton-Sound, wohl der berühmteste des Indie-Rock. Erste Zeile: „Don´t make this any harder“ …

Womit der Ton gesetzt ist, für einen Abend im Herbst. Der Sommer ist vorbei, ein goldener Tag zwar, aber es muss irgendwann dämmern, dunkel werden. Und was, wer, wäre nun besser geeignet als die Band aus New York, wohltemperiert melancholisch, angemessen dreckig, wenn es sein muss. „Once upon a Poolside“, sanft, ein Lied zum Ende einer Beziehung eröffnet das fast zweieinhalbstündige Set: „Mach´s nicht noch schwerer“…

Die Texte von "The National": hinreichend verrätselt

Der Song, sprachlich hinreichend verrätselt, wie man es von Berninger erwartet, ist auch der erste von zwei neuen, dieses Jahr erschienenen Alben. Auf das im April herausgekommene „First Two Pages of Frankenstein“ folgte überraschend vor wenigen Wochen „Laugh Track“.

The National – mit den Zwillingen Aaron und Bryce Dessner (Gitarren) sowie dem zweiten Brüderpaar Bryan und Scott Devendorf (Schlagzeug und Bass), dazu Sänger Berninger – gibt es seit fast 25 Jahren. Das Oeuvre ist längst angemessen, große Hallen wie das Zenith werden locker gefüllt. Kritiker haben die gesetzten Herren, die der New Yorker mal als „Sad Dads“ gelabelt hat, eigentlich immer geliebt. Neben Ausgewähltem von den beiden neuen Platten steht die Obama-Wahlkampf-Hymne „Fake Empire“ genauso auf der Liste wie ihre wohl bekannteste Ballade „I need my girl“. Das Publikum – vom weißbärtigen Senior-Hipster bis zur deutlich angeschickerten Wiesn-Gängerin – musste nirgendwo abgeholt werden. Die wussten alle genau, warum sie da waren und was ihnen geboten werden würde.

The National sind mit Sicherheit auch deshalb so konstant großartig, weil die Mitglieder ihre eigenen erfolgreichen Projekte haben. Gitarrist Aaron Dessner etwa, der mit Taylor Swift an ihren hochgelobten Alben "Folklore" und "Evermore" gearbeitet hat, ist auch mit Bon Iver unterwegs. Beide sind auf den jüngsten National-Alben zu hören. Aarons Zwillingsbruder Bryce Dessner komponiert fürs Ballett, für Kunstausstellungen und Orchester. Er hat sein eigenes Label. Die Band – über die es einen ziemlich legendären Film ("Mistaken for Strangers") gibt – lässt sich seit Jahren genügend Raum.

Matt Berninger macht die Show, aber er stiehlt sie niemandem

Das sieht man auch auf der Bühne im Zenith. Klar. Berninger, mit seiner gerade noch hinreichend selbstironischen Theatralik und seinen etwas wackeligen Ausflügen ins Publikum, macht die Show. Aber er stiehlt sie dabei niemandem.

Live-Auftritte sind für den 52-Jährigen, hat er mal in einem Interview gesagt, wie auf der Rasierklinge reiten. Ein Vabanque-Spiel. Wenn es gelingt, wenn Wein und Gras ihn gut drauf bringen, „wenn das Publikum das Wasser ist, in das man eintauchen kann“, dann sei er im „Himmel“ gewesen. Das Zenith, die alte Eisenbahnhalle, ist (klanglich) an diesem Abend nicht (immer) der Himmel. Das musste es auch nicht. Berninger war für das Publikum schon geweiht, bevor er einen Fuß auf die Bühne gesetzt hatte.