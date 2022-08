Mit Andreas Gabalier und Helene Fischer auf Rekordjagd in München

Es ist die allermegairrste Konzertsaison aller Zeiten, echt jetzt! Jetzt starten die Massen-Höhepunkte an der Münchner Messe - und Rammstein planen für die Theresienwiese.

Superlative sind ja immer am tollsten, wirken halt einfach am besten, ob in Werbung oder Journalismus, darum hier gleich mal am mächtigsten reingeknallt: Es ist dies die allermegairrste Konzertsaison aller Zeiten! Echt jetzt.

Denn dieses Jahr treffen ja die durch Covid verschobenen und nun nachzuholenden Termine auf die neuen – das ergibt vollste Kalender, was am miesesten dafür ist, Konzerte bestbesucht zu kriegen – zumal in diesen Zeiten ja ein Unsicherheitsgefühl den Geldbeutel der Wenigsten am offensten sein lässt. Gerade da kommt es jetzt zum größten Showdown unter den Beliebtesten. Ohne Übertreibung.

Was war das größte Konzert in Deutschland aller Zeiten?

In Münchner Messe ist eine superlative Konzertarena entstanden – eröffnet wird sie diesen Samstag von Andreas Gabalier. Der war ja auch Auslöser für die Mega-Idee, als mit dem Unternehmer Klaus Leutgeb ein österreichischer Landmann eines seiner Konzerte erlebte und meinte, das müsse noch größer gehen. Am größten? Rekord? Meinte der Volk-Rock ’n’ Roller dann, als er das Event ankündigte, vor Corona. Jetzt platzt das Mega-Ding in das Mega-Jahr – und nicht mehr allein: Helene Fischer und Robbie Williams spielen auch dort.

Aber Rekord? Andi und Robbie werden kaum 100.000 schaffen – Helene bis zu 150.000. Wahnsinn, sicher. Aber Deutschlands größtes? Beim Abschied der Böhsen Onkelz einst auf dem Lausitzring waren inoffiziell 140.000, nach ihrer Rückkehr dann mit vier Konzerten in Reihe am Hockheimring insgesamt bis zu 400.000 Menschen. Superlativ, ja: am irrsten! Aber der Rekord bleibt – daran wird auch das nun noch für das Superjahr 2022 geplante Silvesterkonzert von Rammstein auf der Münchner Theresienwiese vor 145.000 Menschen nichts ändern: bei Bruce Springsteen, 1988 in Ost-Berlin! Verkaufte Karten waren es höchstens 160.000 – aber bis zu einer halben Million Menschen wohl da. Der Boss – unsteigerbar.

