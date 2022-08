Zoff um Mega-Events auf der Münchner Messe beigelegt

Der Veranstalter bittet nach Streit mit Münchner Zeitungen um Entschuldigung. Die Messe München zählt unterdessen auf weitere Konzerte 2023.

Zuerst vielfache Kritik an den Mega-Konzerten auf der Münchner Messe, daraufhin Entzug der Akkreditierung von besonders kritischen Zeitungen und Beschimpfung derer Berichterstatter als „gesteuerte Schmierfink-Medien“, dann wiederum heftige Kritik daran … Als sich das Ganze nun so weit ausgewachsen hatte, dass der Bayerische Journalisten-Verband auch noch die Messe mit in Haftung nahm, weil doch „höchst irritierend“ sei, dass diese mit einem Veranstalter kooperiere, „der die freie Presse nicht dabei haben will und sie öffentlich im Stil von Verschwörungsideologen attackiert“, ruderte dieser zurück.

Klaus Leutgeb bat für seine Entertainment Group gegenüber den ausgesperrten Zeitungen tz und Münchner Merkur „aufrichtig und ehrlich“ um Entschuldigung. Die Entscheidung sei „aus dem Druck der letzten Wochen, der vielen Angriffe“ gekommen, zitiert ihn die tz. Die Zeitungen zeigten sich zufrieden, der Münchner Merkur erklärte gegenüber dem Spiegel: „Für uns war das glaubhaft.“

Leutgeb spricht von mehr als 200 Millionen Euro Werschöpfung

Leutgeb erklärte, die viele Kritik sei aus seiner Sicht „in dieser Form auch teilweise wirklich nicht ganz berechtigt“, Der Österreicher sprach von Panikmache, aber auch von „Unwahrheiten“ – so habe Helene Fischer entgegen mancher Behauptungen alles live gesungen. Aber auch von Übertreibungen in der Kritik. Bei Events über 100.000 Besuchern laufe nicht immer alles glatt: „Wenn man danach sucht“, werde man „das Haar in der Suppe auch finden“. Der Unterhaltungsunternehmer: „Mein einziger Wille war, für München drei großartige Konzerte zu organisieren, mit einer sehr hohen Wertschöpfung, wovon alle profitieren.“ Er sprach durch die drei Konzerte 2022 von einer Summe über 200 Millionen Euro.

Und für nächstes Jahr scheint sich trotz aller Kritik eine Fortsetzung anzukündigen. Der Münchner SZ sagte eine Sprecherin der Messe: „Wir gehen davon aus, dass wir 2023 Konzerte auf dem Gelände der Messe haben werden.“ Ob auf Basis eines noch weiter laufenden Vertrags mit Leutgeb? Dazu gab sie keine Auskunft.

