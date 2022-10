Konzertkritik

18:00 Uhr

Billy Idol in München: Die Punk-Ikone rockt noch immer

Mit Hits wie „Dancing with myself“, „Mony“ oder „Flesh for Fantasy“ begeisterte Punkrocker Billy Idol in den 1980er Jahren seine Fans. Sie feiern den Briten bis heute.

Plus Billy Idol begeistert tausende Fans in der Olympiahalle. So energiegeladen wie früher ist der 66-Jährige nicht mehr, aber er hat immer noch Spaß – und liefert sogar einen kleinen Scheiß-drauf-Moment.

Von Felicitas Lachmayr

Er zieht die Oberlippe hoch, greift sich in den Schritt und streckt die Faust nach oben. Nach wenigen Sekunden liefert Billy Idol das, was seine Fans sehen wollen. Die Posen des Punkrockers sind legendär – genauso wie seine wasserstoffblonde Stachelfrisur. Auch die trägt der Brite beim Konzert in der Münchner Olympiahalle so selbstverständlich wie Lederjacke und Nietengürtel. Als wäre die Zeit stehen geblieben. Damals in den 1980er Jahren, als Idol einen Hit nach dem anderen landete, mit rebellischer Haltung die Musikindustrie aufmischte und den Punkrock salonfähig machte.

