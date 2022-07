Johnny Depp mit Jeff Beck in München: Eine Auferstehung als Rockstar?

Ein bizarres Spektakel, aber toll: Eigentlich geht es im ausverkauften Tollwood-Zelt um die Musik von Jeff Beck. Doch der wahre Hingucker ist sein Partner auf der Bühne.

In der ersten Minute nach 18 Uhr beginnt das Gerenne. Die Tore oder besser die Schleusen haben sich geöffnet und die Fans strömen ins riesige Tollwood-Zelt. Das Ziel: ein Platz möglichst nah an der Bühne. Der Sicherheitsmann an der Absperrung schaut tatsächlich etwas unsicher, als all die Frauen auf ihn zulaufen und jeden Zentimeter des ergatterten Platzes verteidigen.

Alle wollen sie nah dran sein, wenn der Star kommt – der heißt zwar offiziell Jeff Beck und ist eine Rock-Legende, doch um den geht es an diesem Abend eher nicht so sehr. Johnny Depp, DER Johnny Depp, wird mit ihm auftreten. Da darf man sich schon mal zwei Stunden lang die Beine in den Bauch stehen und den erkämpften Platz nicht verlassen, sonst ist er weg. Bei Dränglern verstehen die Leute an diesem Abend keinen Spaß.

Plötzlich spielt Jeff Beck vor sehr vielen und vergleichsweise sehr jungen Frauen

Konservativ geschätzt ballen sich 90 Prozent Frauen jeden Alters im vorderen Dritte der Halle. Aber auch die meisten Männer sehen nicht so aus, als wollten sie nur kunstvoll gezupfte Instrumentalstücke hören, die zu einem guten Teil in die 60er und 70er Jahre zurückreichen. Vor zwölf Jahren spielte Jeff Beck schon einmal im Tollwood-Zelt, doch da ging es gemächlicher zu, da war der Weg zum Getränkestand oder zur Toilette kein Spießrutenlaufen, sondern gemütliches Schlendern. Die Fans: sichtlich gealtert, mit vom Leben geformten Körpern und schütterem Haupthaar. Konservativ geschätzt füllten 90 Prozent Männer das Zelt, die nur von wenigen Frauen begleitet wurden. Sie wollten einfach einem Großmeister der Elektrogitarre huldigen.

Diesmal stehen die Zeichen etwas anders, der Altersschnitt im Zelt liegt mindestens 20 oder gar 30 Jahre niedriger als 2010. Und so kommt Jeff Beck, der mittlerweile stramm auf die 80 zugeht, auf dieser Tournee in den Genuss, vor sehr vielen und aus seiner Sicht sehr jungen Frauen aufzutreten. Die empfangen ihn sogar recht euphorisch, gehen mit und feiern die Songs, die den meisten bis dahin vermutlich reichlich fremd waren.

Jeff Beck ist sichtlich hoch motiviert, allerdings weniger berserkerhaft auf dem Gitarrenhals unterwegs als in früheren Jahrzehnten. Als einer der ganz großen Pioniere der Rockgitarre kann er seiner Stratocaster routiniert die irrsten Töne entlocken und immer noch so klingen wie niemand anders. Die Töne flirren und sirren, jaulen und heulen, trumpfen mal rüpelhaft auf oder ersterben in zarter Schönheit. Gerne schaut ihm die Bühnenkamera auf die Finger und zeigt auf Großleinwand, wie er spielt, wie er in Millimeterarbeit mit dem Vibratohebel die Töne verbiegt, sie gleichzeitig mit dem Lautstärkeregler an und abschwellen lässt. Das ist ganz große Kunst.

Lesen Sie dazu auch

Doch was heißt das schon, wenn Johnny Depp nach einer halben Stunde auf die Bühne schlendert? Der Lautstärkepegel im Publikum steigt drastisch an und der Wald von Handys, der plötzlich in die Höhe wächst, wird bis zum sehr frühen Ende des Abends nicht viel lichter. Nach all den Wochen und Monaten, in denen er mit seinem öffentlich ausgetragenen Ehekrieg gegen Amber Heard vor allem viel Material für die Voyeure dieser Welt geliefert hat, steht er nun hier im seit langem ausverkauften Zelt, beinahe demütig als einer, der nur spielen möchte.

Johnny Depp nach der Ehe-Schlammschlacht auf der Bühne: Es ist wie eine Auferstehung

Vermutlich lautet sein Programm genauso wie einer der besten Songs des Abends: „The Death And Resurrection Show“, die große Show von Tod und Auferstehung. Die Ehe-Schlammschlacht hat seinen Ruf auch als Künstler massiv ramponiert – und jetzt feiert er Auferstehung als Rockstar. Einen solchen hat er 1991 schon im Video zu „Into The Great Wide Open“ von Tom Petty and The Heartbreakers gespielt. Jetzt ist er tatsächlich einer – und sieht auch so aus, behängt mit vielen Ketten, dekoriert mit etlichen Tüchlein, etwa so wie Steven Tyler von Aerosmith. Und echte Rockstars erkennt man daran, dass ihnen ein Gitarrenbauer ein Sondermodell widmet. Jeff Beck spielt eines von Fender, Johnny Depp bekam eines vom deutschen Hersteller Duesenberg, verziert mit Tattoo-Motiven von seinen Armen.

Er singt einige Titel vom gemeinsamen Album „18“, das er mit Beck aufgenommen hat, etwa das dräuende „Venus In Furs“ von Velvet Underground, „Isolation“ von John Lennon, und das wirklich schöne, von ihm selbst geschriebene „This Is A Song For Miss Hedy Lamarr. Wobei: „Gesungen“ ist ein bisschen übertrieben, eher gebrummelt, geraunt und nicht so ganz sicher in der Tonhöhe. Aber ein echter Rockstar muss nicht singen können, da lassen sich viele Beispiele finden. Auffällig ist: John Depp führt sich nicht wie ein Star auf, er wirkt bescheiden, fast schüchtern, aber wenn er kurz in die Menge winkt, rast der Jubelpegel nach oben. Nach sehr, sehr kurzen 67 Minuten ist alles schon vorbei. Wirklich? Noch lange danach stehen Hunderte vor der Bühne und hoffen auf mehr. Nach dem Ende von Elvis-Auftritten kam stets die Durchsage: „Elvis hat das Gebäude verlassen“. Vielleicht hätte jemand mal sagen müssen: „Johnny hat das Zelt verlassen“.