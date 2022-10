Placebo in München: Kampf gegen die Handyflut bei Konzerten

Seit 25 Jahren sind Placebo eine Marke im Pop – und gerade jetzt auf Höhe des queeren Zeitgeistes. Das Konzert in München aber zeigt sie zugleich im Konflikt mit der Gegenwartskultur.

Das ist deutlich wie selten zuvor. Schon immer mal wieder wurde auf Popkonzerten angemahnt, auf das übliche, massenweise Mitfilmen der Show via gezücktem Handy im Publikum zu verzichten, wurde in Gesetzesschärfe mit Hallenverweisen bei Zuwiderhandlung gedroht, haben Künstlerinnen und Künstler von der Bühne genervt oder ironisch die eigenen Fans dafür getadelt. Placebo, diese etwas anderen, aus dem Brit-Pop der Neunziger geborenen Stars, wenden an diesem Mittwochabend in der ordentlich gefüllten Olympiahalle gleich die doppelte Holzhammer- und Lichtschwert-Methode an.

Vor Beginn des nur gut 90-minütigen Auftritts listet ein groß geschriebener, ellenlanger Text auf den noch die Bühne verdeckenden, halbtransparenten Effektbildschirmen all die bekannten Argumente gegen die blühende Smartphone-Seuche auf: Das Mitfilmen zerstöre das Live-Erlebnis, verhindere das Eintauchen in die Einmaligkeit des Moments, sei unhöflich gegenüber anderen Konzertbesuchern, die ja nicht gekommen seien, um auf die Handyrücken der anderen zu starren, mache die Performance für die Künstler unerfreulicher, schwieriger.

Bei Placebo wird nach filmenden Handys im Publikum Ausschau gehalten

Das leuchtet auf Englisch und auf Deutsch im Wechsel, wird dann sogar noch betont langsam und deutlich von einem Hallensprecher in beiden Sprachen vorgetragen. Und das wird dann auch das ganze Konzert über von Security-Mitarbeitern verfolgt, die frontal vor der Bühne und seitlich des Publikums nach gezückten Handys Ausschau halten, diese mit stark punktstrahlenden Taschenlampen identifizieren, im Flackermodus stören und drohen. Ein bisschen albern wirkt das schon, aber leider halt auch notwendig, wenn man die vermeintliche Normalität nicht einfach hinnehmen will.

Dass Brian Molko, der demnächst auch schon 50 wird und seit 25 Jahren eine Marke nicht nur mit seiner nasal-metallischen Stimme ist, eben das nicht will, hat er immer wieder in seinen Texten klargemacht. Auch an diesem Abend serviert er mit seinem angestammten Nebenmann Stefan Olsdal und einem sehr deutlich ergänzenden Live-Musiker-Quartett etwa "Too my Friends" vom letzten Album, das gegen Social-Media-Gedöns und den virtuellen Ersatz echten Erlebens angeht, oder auch "Surrounded by Spies", das die global ausgreifenden Datenkraken attackiert wie auch das freiwillige Sich-Ausliefern an diese aus der Bequemlichkeit der vermeintlichen Normalität heraus.

Mit ihrem ersten Song gingen Placebo vermeintlich normale Geschlechterbilder an

Was für Placebo aber, deren schöner Bandname hier zu seinem Sinn und Wesen kommt, normal ist, das haben Molko und Olsdal schon immer selbstbestimmt vorgeführt, begonnen beim ersten Single-Hit "Nancy Boy" 1997, das auch die Aufmerksamkeit des dann Förderer werdenden David Bowie erregte, denn der betont androgyne Superstar sah hier ein ästhetisches und inhaltliches Konzept, das gegen vermeintlich normale Geschlechterbilder anging. Heute wirkt vor allem Sänger Molko, der sich gerne selbst als Prinzessin vorstellt und zum immer dicken Kajal derzeit schlanken Schnauzbart trägt, damit fast schon normal, wo doch selbst der deutsche Buchpreis Epigonen-Erscheinungen wie Kim de l'Horizon stolz ins Scheinwerferlicht zu stellen wagt. An politischer oder auch nur besonderer Performance scheinen indes Placebo längst nicht mehr interessiert zu sein.

Nachdem Molko und Co. zuletzt eine große Jubiläums-Tour mit allen Hits abgespult haben (man muss an dieser Stelle ja immer nennen: "Every Me, Every You"), lassen sie diesmal Älteres (ein bisschen "Bitter End" und "Infra-Red" dann doch) so weit wie irgend möglich weg, spielen praktisch das komplette aktuelle Album, gleich beginnend mit "Chemicals Forever" und "Beautiful James", das eine mit Drogen- und Psychopharmaka-Thema, das andere eine schwule Liebesballade, Placebo-Normalität eben. Aber eben auch: dass es als Konzert halt trotz Handy-Bann und mächtig aufgedrehtem Sound irgendwie wenig euphorisch, ganz okay, aber auch ein bisschen komisch ist. Die Covers der Band von Kate Bushs "Running up that Hill" zu "Shout" von Tears For Fears sind ja nicht schlecht – aber damit die Zugaben wesentlich zu bestreiten? Eigenwillig, Placebo eben.