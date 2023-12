Weihnachtskonzert von Eisbrecher: Wenn Rocker besinnlich werden

Plus Eisbrecher bestreiten im Spectrum ihr traditionelles Adventsingen. Das Konzert startet andächtig. Irgendwann vibriert der Hallenboden trotzdem.

Ja ist den schon wieder Weihnachten? Fakt ist, wenn Eisbrecher ihr traditionelles Adventssingen im Augsburger "Spectrum" abhalten, dann dauert es bis zum Fest der Liebe zumindest nicht mehr lang. Eine schräge Veranstaltung, die die Fans sehnsüchtig erwarten. Für den Chef der Location, Ufuk Aykut, sind die beiden Konzerte am Freitag und Samstag ein Selbstläufer. "Als wir im vergangenen Januar die zwei Termine angekündigt haben, waren die zwei Veranstaltungen innerhalb von drei Tage ausverkauft. Im Jahr zuvor gab es bereits nach 24 Stunden keine Karten mehr", sagt Aykut. Ein Pärchen kam sogar eigens aus Finnland angereist, um diese Show einmal zu sehen. Eisbrecher ist mittlerweile zu einer Marke in Deutschland geworden. Zwei Alben – "Die Hölle muss warten" und "Schock" – wurden bisher mit Gold ausgezeichnet.

Wie immer besteht das Konzert aus zwei Teilen. Nach den besinnlichen Klängen folgen fette und harte Bässe. Frontmann Alex Wesselsky, Gitarrist Jürgen Plangger und Dominic "Dodo" Lukaszewicz sorgen zunächst für andächtige, witzige und sarkastische Unterhaltung, natürlich stilgerecht mit bunten Nikolausmützen oder im Rentierpullover. Wenn über 500 Fans ausgestattet mit Kapitänsmützen und vorwiegend schwarzem Eisbrecher-Outfit zusammen mit der Band "Kling Glöckchen klingelingeling" singen, sieht das schon gewöhnungsbedürftig aus, aber die haben dabei eine Riesengaudi. Selbst alte Kamellen wie "Tränen lügen nicht" oder "Ti amo" trällern die Fans aus vollem Hals mit. Irgendwann endet das Ganze mit "Stille Nacht oder "Leise rieselt der Schnee".