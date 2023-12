Krieg in Nahost

vor 2 Min.

Wie der Nahost-Konflikt in die Klassenzimmer kommt

Die Rütli Schule in Berlin-Neukölln war mit ihren Schülerinnen und Schülern in Israel und hat aus dieser besonderen Klassenfahrt die Graphic-Novel "Mehr als 2 Seiten" gemacht, die deutschlandweit gefragt ist.

Plus Hamas, Gaza, Israel: Viele Lehrer schrecken davor zurück, den Krieg in Nahost zu besprechen. Eine Graphic Novel der Neuköllner Campus-Rütli-Schulen zeigt, wie’s geht.

Von Stefanie Schoene Artikel anhören Shape

Der Campus Rütli in Berlin-Neukölln ist in vielerlei Hinsicht besonders. Seine Vergangenheit als gefährliche Skandal-Schule hängt der Einrichtung noch nach. Doch vielleicht sind es gerade die Hilferufe der bedrohten Lehrer von damals, die die Schulfamilie heute motivieren, es anders zu machen, die Einwanderungsgesellschaft ernst zu nehmen, Neues auszuprobieren. Die Schülerschaft besteht auch heute noch zu 80 Prozent aus arabisch-muslimischen Jugendlichen – eine Homogenität, wie sie wohl an keiner anderen deutschen Schule zu finden ist. Und wenn sich weit weg in Gaza und Israel die Wellen des Nahost-Konfliktes auftürmen, Menschen ermordet werden und Bomben explodieren, sind die Erschütterungen bis an den Campus Rütli zu spüren, als wäre der Krieg auf der Sonnenallee um die Ecke.

„Habibi, ich hab' keinen Bock, denen was zu schenken.“ In einem 60-seitigen schwarz-weiß-Comic stöbern Zeki und Malik durch die Läden Neuköllns auf der Suche nach Gastgeschenken. Im Vorfeld einer Exkursion nach Israel, auf die sie sich an der Campus-Rütli-Gesamtschule ein Jahr lang vorbereitet haben, herrscht große Aufregung. Die einen sind nervös, weil ihre Großeltern aus den palästinensischen Gebieten stammen und sie zum ersten Mal deren Heimat und das „Feindesland“ Israel bereisen. Die anderen freuen sich auf die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem, zu der nur Muslime Zutritt haben, auf Bethlehem, weil Jesus da geboren worden sein soll. Der Rest freut sich auf ein Abenteuer. Wie das bei Klassenfahrten so ist. In dem Comic „Mehr als 2 Seiten – eine Reise von Neukölln nach Israel und in die palästinensischen Gebiete“ sind die beiden Jungen und alle anderen Figuren zugleich fiktiv und echt. Denn sowohl ihre Gesamtschule auf dem Campus Rütli als auch die Kursfahrt der Klasse zehn nach Israel gibt es wirklich.

