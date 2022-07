Starautorin in Todesfall in Afrika verwickelt: Was wusste Delia Owens?

Der Millionenbestseller „Der Gesang der Flusskrebse“ handelt von einem ungeklärten Todesfall. In Sambia würde die Polizei die Starautorin nun gerne zu einem Mord befragen, der sich vor über zwanzig Jahren ereignete.

Das Buch „Der Gesang der Flusskrebse“ ist das, was man gerne nicht nur einen Bestseller, sondern gleich einen Megabestseller nennt. Der Roman handelt von einem Mädchen, das als Einsiedlerin in der Marschlandschaft von North Carolina lebt und der ein Mord vorgeworfen wird.

Mehr als 12 Millionen Mal wurde das Buch weltweit verkauft. In drei Wochen kommt die Verfilmung ins Kino, produziert von Hollywood-Star Reese Witherspoon, die das Werk kurz nach Erscheinen in ihrem Buchclub besprach und ihm damit zu erstem Ruhm verhalf.

Autorin Delia Owens verarbeitet in "Der Gesang der Flusskrebse" auch die eigene Kindheit

Wegen des Films wurde zuletzt noch einmal viel berichtet über den Roman und über die Autorin Delia Owens, 73, die im Buch auch ein wenig die eigene Kindheit in North Carolina verarbeitete. „Es gibt eine Menge Symbolik in diesem Buch“, sagte Owens in einem Interview, aber das müsse man nicht verstehen: „Sie können es einfach als Geschichte lesen.“

Kurz vor dem Filmstart in den USA erschien nun im Magazin The Atlantic ein Artikel, in dem der Journalist Jeffrey Goldberg versucht, etwas mehr zu verstehen. Nämlich welche Rolle Delia Owens in Zusammenhang mit einem Mord in Sambia spielte. Ob sie Mitwisserin war oder vielleicht sogar Zeugin.

Der Mord geschah vor 22 Jahren, und dass er nicht einfach in Vergessenheit geraten ist, liegt daran, dass er vor laufender Kamera passierte. Ein Team des ABC-Senders hatte das Ehepaar Mark und Delia Owens für eine Dokumentation begleitet. Die beiden und Marks Sohn Christoph aus erster Ehe engagierten sich damals als Tierschützer in Sambia und hatten die Organisation des North Luangwa Nationalpark übernommen, in dem Wildererbanden wüteten. Vor allem ging es ihnen um die Elefanten.

Mord vor laufender Kamera

Fast zwanzig Jahre verbrachten die beiden Zoologen in Afrika. Der Titel der ABC-Sendung lautet „Tödliches Spiel“ und eingeführt wird das Ehepaar mit den Worten: „Ein idealistisches amerikanische Paar – jung, verliebt. Aber ein fremder Ort und eine fremde Zeit sollen diese Liebe auf die Probe stellen.“ Im Film sieht man dann in einer kurzen Szene, wie ein Mann, der bereits blutend auf dem Boden liegt, exekutiert wird. Wer die Schüsse abgibt, ist nicht zu sehen. Laut dem Bericht von Goldberg erklärte der Kameramann später, es sei Christoph Owens gewesen.

Goldberg ist den Spuren der Owens in Sambia akribisch gefolgt. Das Bild, das er sich so zusammenpuzzelte, zeigt Tierschutzaktivisten, die für ihre hehren Ziele nicht vor Gewalt zurückschrecken. Wilderer oder diejenigen, die sie dafür hielten, wurden von den von Owens engagierten Wildhütern demnach an Pfähle gefesselt und geschlagen. „Mark Owens sagte uns, dass jeder, der Fleisch oder eine Waffe hat, verprügelt werden sollte“, zitiert Goldberg einen damaligen Wildhüter. Auch machte er einen professionellen Jäger ausfindig, dem Mark Owens damals als Warnung einen Brief gefaxt habe, in dem er von mehreren Operationen spricht, die er vom Buschflugzeug beobachtet habe: „Soweit ich weiß, wurden bisher zwei Wilderer getötet und einer verwundet, und wir haben uns gerade erst warmgelaufen.“

Autorin Delia Owens: "Wir sind gute Menschen"

Die Owens, die längst wieder in Amerika leben, und ihre Anwälte bestreiten das alles. Das Einzige, was ihr Mann jemals gemacht habe, sei Feuerwerkskörper aus dem Flugzeug zu werfen, sagte Delia Owens zu Goldberg, „nur um die Wilderer zu erschrecken, nicht um sie zu verletzten“. Sie seien gute Menschen, die nur versucht hätten zu helfen. Über ihre Zeit in Afrika, unter anderem auch in Botswana, hatten die beiden sehr erfolgreiche Sachbücher verfasst wie „Der Ruf der Kalahari“.

In Sambia wären die Behörden dankbar, wenn die Owens mit Sohn Christoph dort nun bei der Aufklärung helfen würden. Der Fall soll wieder aufgerollt werden, eine Verjährung bei Mord gibt es in Sambia nicht. Die Owens würden „alle zur Befragung in diesem Fall gesucht, darunter auch Delia“, erklärte Staatsanwalt Lillia Shawa-Siyuni dem Journalisten. Ihn würde interessieren, wie Mark und Delia Gewehre nach Sambia schmuggeln und sich selbst in Strafverfolger verwandeln konnten. „Ich komme nicht einmal mit einer Kamera in die US-Botschaft rein.“

Ein rätselhafter Todesfall im afrikanischen Busch

Warum aber wurde der Mord damals von den Strafbehörden nicht weiter verfolgt? Gegenüber Goldberg erklärte das der frühere Polizeikommissar Graphael Musamba so: „Der Busch ist der perfekte Ort, um einen Mord zu begehen. Die Tiere fressen die Beweise.“ Man fand nie die Leiche. In den damaligen Ermittlungen kam ein Polizeidetektiv zum Schluss, dass das Opfer von Mark zu einem nahe gelegenen See geflogen und dort versenkt wurde.

Womit man nun wieder beim Roman angelangt wäre, der Fiktion, für die Delia Owens aber so viel Stoff aus dem eigenen Leben zog. Auch da geht es um Mord, soll die Leiche des Opfers von der Natur geschluckt werden. Verdächtigt wird das einsam in der Buschlandschaft lebende Mädchen Kya. Es gibt dann zum Ende hin eine unerwartete Wendung - nachzulesen, bald auch im Film anzuschauen. Im Roman wird die junge Frau jedenfalls aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Der Fall von Sambia bleibt offen.