Neues von Klüpfel und Kobr: Slapstick an der Cote d'Azur

Die Allgäuer Autoren Klüpfel und Kobr lassen wieder Monsieur Lipaire ermitteln – auf 369 meist vergnüglichen Seiten.

Die Unverbesserlichen sind wieder da! Port Grimaud ist nicht das Allgäu und Monsieur Lipaire ist nicht Kommissar Kluftinger, auch wenn er eigentlich Deutscher ist. Und doch verbindet „Die Unverbesserlichen“ viel mit dem Kult-Kommissar aus dem Allgäu. Das liegt natürlich am Autoren-Duo Klüpfel und Kobr. Die beiden sind selbst einfach unverbesserlich mit ihren Slapstick-Einlagen. Aber wie bei den Kluftinger-Krimis sollten sie vielleicht auch bei den Gaunergeschichten von der Côte d‘Azur aufpassen, es nicht zu übertreiben.

Wie der erste Band beginnt auch der zweite "Die Revanche des Monsieur Lipaire" mit einer Leiche, einer Hundeleiche. Louis XIV., der Pudel der betagten Lebedame Lizzy, ist seiner eigenen Neugierde zum Opfer gefallen. Um ihre Freundin vor dem Schock zu bewahren, klauen Lipaire und seine Freunde einfach einen anderen Pudel und färben ihn um, was im Lauf der Story für einige Komik-Einlagen sorgt.

Volker Klüpfel und Michael Kobr mit "Die Unverbesserlichen – Die Revanche des Monsieur Lipaire"

Dass sich die Unverbesserlichen wieder zusammenfinden, hängt aber nicht mit des Pudels Kern oder besser seiner Farbe zusammen, sondern mit dem Adelsgeschlecht derer von Grimaud. Denn seitdem sie ihren Anspruch auf Port Grimaud urkundlich haben, wollen die Vicomtes ihr „Fürstentum“ in ein Luxus-Hideaway verwandeln. Für kleine Leute wie Delphine mit ihrem Handyladen oder Karim, den Wassertaxi-Fahrer, wäre da kein Platz. Bleibt also nichts übrig, als den Herrschaften die Urkunde wieder zu entwenden. Aber wie?

Natürlich bedarf ein solcher Coup einer genialen Strategie. Und wer anders als Lipaire wäre dafür prädestiniert? Natürlich helfen die Unverbesserlichen zusammen, aber im Hintergrund zieht das „Phantom“ die Fäden. Nur so kann der doch nicht ganz so geniale Plan auch glücken. Bis es soweit ist, schmunzelt man sich durch 369 meist vergnügliche Seiten und kann am Ende auch noch Französisch lernen. Zwischendurch würde man sich allerdings wünschen, dass Karim nicht gar so begriffsstutzig wäre und Lizzy etwas mehr als die Karikatur einer alternden Diva. Auch bei Delphine gäbe es noch Entwicklungspotential. Vielleicht im nächsten Fall? Der kündigt sich schon im Epilog an. Au revoir also, Monsieur Lipaire, oder noch besser: à bientôt!

Volker Klüpfel/Michael Kobr. Die Unverbesserlichen – Die Revanche des Monsieur Lipaire, Ullstein, 384 S., 24,99 Euro

