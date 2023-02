Kritik

18:01 Uhr

"Angel’s Bone": In dieser Oper ist der Menschen des Engels Wolf

Engel mit gestutzten Flügeln: Alma Naidu und Claudio Zazzaro in Du Yuns Oper „Angel’s Bone“ am Staatstheater Augsburg.

Plus Für "Angel’s Bone" hat die chinesisch-amerikanische Komponistin Du Yun den Pulitzer-Preis bekommen. Zu Recht? Das lässt sich nun in Augsburg nachprüfen, wo das Stück erstmals in Europa aufgeführt wurde.

Von Stefan Dosch

„Europäische Erstaufführung“ steht gleich unter dem Stücktitel auf dem Deckblatt des Programmhefts. Ja, man ist mächtig stolz am Staatstheater Augsburg, sich „Angel’s Bone“ geangelt zu haben. Hat für ebendiese Oper doch die aus China stammende, heute in den USA lebende Komponistin Du Yun vor ein paar Jahren den Pulitzer-Preis erhalten, eine Auszeichnung, die auch hierzulande Prestige besitzt.

