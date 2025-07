Kritik zum Film "Der Salzpfad": Dieses Paar, das der Armut trotzt, wächst einem ans Herz

„Ich bin dann mal weg“ schrieb Hape Kerkeling und schulterte den Rucksack, um auf der Flucht vor dem eigenen Burn-out den Jakobsweg zu gehen. Auf der Suche nach Entschleunigung, Selbstbesinnung und spiritueller Erleuchtung schnürten sich viele nach ihm die Wanderschuhe. Im Kino wurde der Pilgerfilm als Slow-Road-Movie sogar zu einem eigenen Genre. Dazu könnte man im weitesten Sinne auch „Der Salzpfad“ von Marianne Elliott zählen, die den gleichnamigen, autobiografischen Bestseller von Raynor Winn auf die Leinwand bringt.

Allerdings geht es hier nicht auf einem Pilgerweg Richtung Santiago de Compostela, sondern auf dem South West Coast Path an der englischen Atlantikküste entlang. Die über 1000 Kilometer lange Wandererroute gilt als eine der schönsten der britischen Insel und führt von Minehead in Somerset entlang der Küsten von Devon und Cornwall nach Poole Harbour in Dorset. Aber nicht nur die Route ist anders, sondern auch die Motivation, mit der sich Raynor Winn (Gillian Anderson) und ihr Mann Moth (Jason Isaacs) auf den Weg machen. Denn die beiden wandern nicht, um sich eine Auszeit von ihrem stressig-privilegierten Großstadtleben zu nehmen, sondern aus purer Verzweiflung.

Der Film „Der Salzpfad“ zeigt ein Paar, das aus purer Verzweiflung auf Wanderschaft ist

Nachdem Moth zu viel Geld in das Geschäft eines Freundes investiert hat, ordnet das Gericht nach dem Konkurs die Pfändung ihres gesamten Vermögens an. Fünf Tage bleiben den beiden, um die Farm zu räumen, die mit ein wenig Landwirtschaft und einer Ferienzimmervermietung ihren bescheidenen Lebensunterhalt sicherte. Voller Panik versteckt sich das Paar im Souterrain, als Gerichtsvollzieher und Polizei mit dem Räumungstitel an die Tür wummern. Als Raynors Blick auf ein Wanderführerbuch fällt, entscheiden sich die beiden kurzerhand, die Rucksäcke und das Zelt zu packen und sich auf den South West Coast Path zu begeben.

Plötzlich von allen Besitztümer beraubt, erscheint ihnen es sinnvoller, in Bewegung zu bleiben, statt in eine Angststarre zu verfallen. Damit nicht genug hat Moth wenige Wochen zuvor eine seltene, unheilbare, degenerative Nervenkrankheit attestiert bekommen, die auch den Bewegungsapparat mit starken Schmerzattacken befällt. Dennoch gehen sie Tag für Tag, Schritt für Schritt immer weiter, während sich um sie herum die Küstenlandschaften in all ihrer rauen Pracht entfalten. Aber die Natur ist nicht nur Seelentröster, sondern auch oft ein erbitterter Gegner. In einer malerischen Bucht werden sie mitten in der Nacht vom herannahenden Flutwasser weggespült und schaffen es gerade noch so, ihre Habseligkeiten zu retten. Als Obdach- und Besitzlose befinden sich die Wandernden unvermittelt in einer gesellschaftlichen Außenseiterposition.

„Der Salzpfad“ zeigt, was es heißt, in Armut zu leben

Mit genauem Blick zeigt der Film, was es heißt, unterwegs in Armut zu leben. Jeder Gang zum Geldautomaten wird zur Zitterpartie, weil nicht klar ist, ob das Gerät jene 40 Pfund aus der Steuerrückzahlung, die dem Paar im Monat zum Leben bleiben, auch tatsächlich ausspuckt. Als warme Mahlzeit gibt es meist nur Instant-Nudeln aus dem Campingkocher. Wenn sich die beiden vor dem Regen in eine Gaststätte flüchten, bietet der Kellner ihnen taktvoll eine Kanne heißes Wasser an, weil er sieht, dass sie sich einen Tee von der Getränkekarte nicht leisten können.

Das Spektrum der Armut öffnet sich in den Suppenküchen, wo die Reisenden auf andere Obdachlose treffen. Wie jedes Roadmovie lebt auch „Der Salzpfad“ von oftmals skurrilen zwischenmenschlichen Begegnungen. Mehrfach wird Moth mit einem bekannten Reiseschriftsteller verwechselt, wodurch das Paar sogar einmal von Londoner Hipstern in ihr luxuriöses Ferienhaus eingeladen wird. Sie werden großzügig verwöhnt, bis sich das Missverständnis aufklärt und sie prompt wieder vor die Tür gesetzt werden. „Der Salzpfad“ ist kein Film, der von einer vorantreibenden Dramaturgie oder ausgeklügelten Plotwendungen lebt. Entlang des wunderschönen Küstenwanderweges entfaltet sich eine schleichende Entwicklung der Figuren, die trotz der plötzlich hereinbrechenden, fundamentalen Lebensverunsicherung allmählich zur Ruhe kommen und als Paar einen neuen Zusammenhalt erleben.

Gillian Anderson und Jason Isaacs werfen für diesen Film alle Starqualitäten weit von sich und tragen ihre Rollen wie gut eingelaufene Wanderschuhe. Mit wohldosiertem Understatement zeigen sie die langjährige Vertrautheit eines Ehepaares, das neu lernt, sich aufeinander zu verlassen. Ohne pathetische Posen entwickelt sich für das Publikum eine wachsende Nähe zu den Figuren, die einem mit ihrer Resilienzfähigkeit immer mehr ans Herz wachsen. Auf verschlungenen Wegen führt der Film aus der Verzweiflung heraus hin zu Momenten von Ruhe, Kraft, Akzeptanz und Hoffnung. Da können spirituelle Spaßwanderer wie Hape Kerkeling nicht mithalten.