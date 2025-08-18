Kritik zu „Was ist Liebe wert“: Wenn jede Hochzeit wie ein Business-Deal gehandhabt wird

Als ein Mann auf der Straße ihr begehrlich hinterherschaut, geht Lucy (Dakota Johnson) direkt auf ihn zu. „Sind Sie Single?“ fragt sie und drückt dem Verdutzten ihre Visitenkarte in die Hand. Lucy arbeitet in New York als Heiratsvermittlerin und ist gut in ihrem Job. Ihre Klientel ist wohlhabend und anspruchsvoll. Das, wonach sie suchen, findet sich nicht auf Tinder. Sie gehören zur urbanen Elite – da will der oder die Zukünftige mit Sorgfalt ausgesucht werden. Das bringt „Was Liebe wert ist“ nun auf die Kinoleinwand.

Für Lucy gleicht jede Hochzeit einem Business-Deal, der genau verhandelt werden muss, damit beide Seiten zufrieden sind. Das betrifft die finanziellen Aspekte – aber nicht nur. Wenn Lucy die Erwartung ihrer Kundschaft erforscht, stehen bei Männern vor allem körperliche Merkmale, bei Frauen hingegen das Jahreseinkommen an erster Stelle. Unter 100.000 Dollar im Jahr gilt ein Mann als schwer vermittelbar. Auch die Körpergröße ist entscheidend. Männer kleiner als 1,80 m sind für die meisten Klientinnen ebenso inakzeptabel wie fehlende oder lückenhafte Kopfbehaarung.

In „Was ist Liebe wert“ geht es um Heiratsvermittlung im Premiumsegment

Mehrfach reiht Celine Song in ihrem neuen Film „Was ist Liebe wert - Materialists“ in kurzer Folge die Aufnahmegespräche aneinander, in denen Frauen und Männer ihre übersteigerten Ansprüche evaluieren. Wie in einem Baukasten werden in Gedanken die idealen Ehepartnerinnen und -partner zusammengesetzt. Eine Klientin hat sogar einen mehrseitigen Katalog angefertigt. Schließlich sei sie „ein guter Fang“. Ein Mittvierziger hat bisher nur junge Frauen gedatet und will sich auf etwas reifere Frauen konzentrieren. Älter als 30 sollen sie jedoch nicht sein. Nein, eigentlich sei 27 die Grenze.

Lucys Aufgabe besteht darin, die Vorstellungen ihrer Kundschaft zu verifizieren, zu kategorisieren und gegebenenfalls nach unten zu korrigieren. Es sind mitunter lange Verhandlungen, die die Heiratsvermittlerin mit Geschick und Empathie führt. Denn bei aller Geschäftigkeit geht es darum, die Hoffnung aufrechtzuerhalten, dass dort draußen der oder die Richtige wartet.

Tag für Tag mit den Härten des Dating-Geschäftes konfrontiert, hält sich Lucy vom Markt fern, bis sie bei einer Hochzeit auf Harry (Pedro Pascal) trifft. Der Trauzeuge ist das, was man in Lucys Branche ein Einhorn nennt: betuchter Investmentbanker, reiche Familie, gute Manieren, charmant, schlank, volles Haar. Die Agentin möchte den Mann für ihre Kartei. Harry jedoch will nur sie.

Dakota Johnson spielt ihre Lucy mit charismatischer Tiefenentspanntheit

Dann steht plötzlich der Kellner John (Chris Evans) an Lucys Tisch, der eigentlich ein mäßig erfolgreicher Schauspieler ist. Er und Lucy sind in ihren Zwanzigern gemeinsam mit wenig Geld und großen Hoffnungen nach New York gezogen. Irgendwann hat Lucy das Leben am Existenzminimum nicht mehr ausgehalten und sich von John getrennt. „Ich hasse mich dafür“, hatte sie schon damals gesagt. Auch heute sind die Anziehungskräfte zwischen beiden spürbar. Während John immer noch in einer schmuddeligen WG lebt und ein schrottreifes Auto fährt, hat sich Lucy zur bekennenden Materialistin entwickelt. Aus ihrer neuen Lebenseinstellung macht sie keinen Hehl.

Icon vergrößern Chris Evans als John in einer Szene aus dem Film "Was ist Liebe wert - Materialists". Foto: Atsushi Nishijima/Neue Visionen Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Chris Evans als John in einer Szene aus dem Film "Was ist Liebe wert - Materialists". Foto: Atsushi Nishijima/Neue Visionen

Als sie zum ersten Mal mit Harry knutschend in dessen Penthouse-Apartment steht, hält sie die Augen weit geöffnet, um den Wert der zwölf Millionen Dollar teuren Immobilie zu vermessen. Dann durchbricht ein gewaltsames Ereignis, das einer ihrer Kundinnen widerfährt, die professionelle Schale der Heiratsvermittlerin und bringt ihre Gewissheiten ins Wanken.

Der Film taucht in die bittersüße Realität des Dating-Geschäfts ein

Im scheinbar leichten Gewand einer romantischen Komödie kommt „Was ist Liebe wert“ daher, um in die bittersüße Realität des Dating-Geschäftes einzutauchen. Ohne moralische Verurteilung werden die unbarmherzigen Mechanismen des Beziehungsmarktes ausgelotet, in dem Liebe als die Erfüllung eines ausgeklügelten Kriterienkataloges betrachtet wird. Wer nicht vermittelt werden kann, muss sich dem Markt anpassen - zur Not mit einer Beinverlängerung, die für Männer wie die Brustvergrößerung für Frauen zum echten „Gamechanger“ werden kann.

Wie schon in ihrem hinreißenden Debüt „Past Lives“ (2023) installiert Regisseurin und Drehbuchautorin Song auch hier ein Liebesdreieck, in dem es keine richtigen Entscheidungen zu geben scheint. Bei der Darstellung eines Metiers, das von unnachgiebiger Kategorisierung geprägt ist, überzeugt sie bei der Zeichnung der Figuren durch differenziertes Einfühlungsvermögen. Dakota Johnson füllt die Rolle der abgebrühten Heiratsvermittlerin mit charismatischer Tiefenentspanntheit aus. Auch wenn der Film in der Welt des Wohlstands und Reichtums angesiedelt ist, verweist er weit über sein soziales Milieu hinaus - und lässt sich am Ende sogar zu einer keineswegs schalen, romantischen Schlusswendung hinreißen.