Kritik zu „22 Bahnen“: Der Schwachpunkt des Romans ist auch der Schwachpunkt des Films

Mit ihrem Debütroman „22 Bahnen“ ist Caroline Wahl ein Überraschungserfolg gelungen, wie er einer jungen Autorin im deutschsprachigen Literaturbetrieb nur selten zuteilwird. Über 30 Wochen hielt sich der Titel 2023 in den Top 20 der Spiegel-Bestsellerliste und hat sich bis heute etwa eine Million Mal verkauft. Im Zentrum der Geschichte steht die junge Mathematik-Studentin Tilda, die tief in einem familiären Verantwortungsgefüge feststeckt. Die Mutter ist Alkoholikerin und Tilda kümmert sich alleine um ihre jüngere Halbschwester Ida.

Eigentlich ein Stoff für ein düsteres Sozialdrama könnte man meinen. Aber Wahl ist das Kunststück gelungen, aus den widrigen Verhältnissen heraus eine Alltagsheldin zu erschaffen, die nicht nur eine erstaunliche Resilienzfähigkeit an den Tag legt, sondern auch eine zunehmende Lebensfreude entwickelt. Ihr Roman schaut der bitteren Wirklichkeit einer prekären Familiensituation genau ins Auge und verliert dennoch nie die Hoffnung auf eine bessere Zukunft für seine Heldin.

Der Roman „22 Bahnen“ hat eine breite Leserschaft

Vielleicht war es diese Mischung aus sozialem Realismus und Mut zur Illusion, die „22 Bahnen“ eine breite Leserschaft quer durch alle Generationen beschert hat. Bei einem solch phänomenalen Erfolg auf dem Buchmarkt lässt eine Verfilmung des Stoffes nicht lange auf sich warten. In Rekordzeit haben Drehbuchautorin Elena Hell und Regisseurin Mia Maariel Meyer das Projekt auf die Beine gestellt. Bereits im September 2024 begannen die Dreharbeiten zu dem im April 2023 erschienenen Roman.

Diese Eile merkt man dem Film nicht an. Auf der Leinwand erstrahlt eine Adaption, die mit sichtbarer Sorgfalt ihren Stoff ins Bild fasst. Die zurecht viel beschäftigte Schweizer Schauspielerin Luna Wedler spielt die Hauptfigur Tilda, deren Stimme aus dem Off das Geschehen punktuell begleitet. „Wir sind ein intakter Organismus“ sagt Tilda über sich und ihre zehnjährige Halbschwester Ida (Zoë Baier). Und wie im Roman so ist auch in der Kinoadaption die Beziehung der Geschwister das unzerstörbare Epizentrum, um das die Filmhandlung kreist.

Die große Schwester schenkt der kleinen Schwester jene bedingungslose Liebe, die ihr die alkoholkranke Mutter (Laura Tonke) nicht geben kann. Sucht macht unberechenbar und elterliche Unberechenbarkeit bedeutet für ein Kind eine tägliche, tiefe, traumatische Verunsicherung. Dass das schwankende Gemüt der Mutter in all seiner Monstrosität und Hilfsbedürftigkeit herausgearbeitet wird, gehört zu den Stärken der Romanvorlage, und dass dies auch im Film funktioniert, ist der fabelhaften Laura Tonke zu verdanken.

Unter den wenigen Furchtlosen gehörte Tonke stets zu den mutigsten deutschen Schauspielerinnen. Einfach grandios, wie sie, ohne zu überziehen, die verstörend widersprüchlichen Facetten einer Alkoholikerin ausmisst, die wie eine Flipperkugel zwischen Depression, Größenwahn, Bemutterungsanfällen, Selbstverleugnung und tieftrauriger Liebeswürdigkeit hin und her springt.

Kritik: Der Schwachpunkt des Romans ist auch der Schwachpunkt des Films

Als versierte Krisenmanagerin hält Tilda das dysfunktionale Familiendreieck am Laufen. Von der Vorlesung geht es meistens direkt in den Supermarkt, wo Tilda als Kassiererin arbeitet, um das spärliche Familieneinkommen aufzustocken. Dann nach Hause die kleine Schwester versorgen, die sie möglichst wenig mit der Mutter allein lassen will. Aber es gibt auch einen Fluchtpunkt im Leben, an dem Tilda immer wieder Ruhe und zu sich selbst findet: das örtliche Freibad, wo sie nahezu täglich jene titelgebenden 22 Bahnen zieht. Hier trifft sie regelmäßig auf Viktor (Jannis Niewöhner), der nicht viel redet, aber immer irgendwie da ist, wenn Tilda ihn braucht. Als ihr ein Promotion-Stipendium in Berlin angeboten wird, muss Tilda sich zwischen dem Verantwortungsgefühl gegenüber der jüngeren Schwester und den eigenen Zukunftsperspektiven entscheiden.

Von der Kinoadaption eines solchen Superbestsellers darf man keine Neuinterpretation des Stoffes erwarten. So konzentrieren sich Hell und Mayer auf eine Werktreue, die den Fans des Buches entgegenkommt und dem Roman sicherlich noch einmal eine neue Leserschaft erschließen wird. Mit großer Sensibilität wird die Lebenswelt einer jungen Frau aufgerollt, die sich ihren prekären Familienverhältnissen tagtäglich stellt. Luna Wedler füllt die Rolle, die sich nicht durch ausführliche Dialoge selbst erklärt, mit Überzeugungskraft aus. Traumatische Kindheitserfahrungen sowie die innere Stärke und den Überlebenswillen ihrer Figur macht sie gleichermaßen transparent.

Der Schwachpunkt des Romans ist auch der Schwachpunkt des Films: Als Love Interest bewegt sich die Figur Viktors zu nah an altbackenen Prinzenklischees. Jannis Niewöhner scheitert an dem Versuch, dem schweigsamen, romantischen Helden geheimnisvolle Tiefe zu verleihen - was die eingeschworenen Fans des Buches auch auf der Leinwand wenig stören wird.