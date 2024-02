Residenztheater

vor 56 Min.

Kafkas "Schloss" als Horrortrip in ein totalitäres System

Karin Henkel inszeniert am Residenztheater in München Franz Kafkas "Das Schloss". Der Titelheld K. wird dabei zu vielen Personen.

Plus Am Münchner Residenztheater inszeniert Karin Henkel Kafkas unvollendetes Mammutwerk. Sie lässt die Betrachter zwar staunen, aber ein fader Nachgeschmack bleibt.

Von Barbara Reitter

Nachtschwarz der Raum. In dunklem Grafit-Ton die Möblierung: technoide Objekte zwischen Bunker, Mausoleum und Zelle. Türen, die geschlossen sind, Gänge, die zu nummerierten Räumen führen, kaltes Neonlicht. Ein labyrinthischer Ort auf rotierender Drehbühne. Nichts für Menschen mit Klaustrophobie. Für die Dramatisierung des Kafka-Romans „Das Schloss“ im Residenztheater in München hat Thilo Reuther eine grandiose Schreckensarchitektur entworfen, in welcher 100 pausenlose Minuten lang das letzte, unvollendet gebliebene Mammutwerk des Prager Dichters Franz Kafka (1883–1924) als Horrortrip in ein totalitäres System gezeigt wird.

Zum 100. Todestag inszenierte Karin Henkel eine eigenwillige Hommage an den schwierigen Autor, dem Dutzende von Literaturwissenschaftlern und Philosophen, ja selbst Soziologen ihre eigenen Interpretationsstempel aufdrückten. Auch die Regisseurin, bekannt für ihre intensive textliche Feinarbeit bis kurz vor Aufführungsbeginn, hat sich an einem neuen Zugang versucht. Meisterlich in der Optik, intensiv das sogenannte Kafkaeske der Atmosphäre zitierend, dessen Motive zu eindringlichen Bildmetaphern verdichtet – doch im Effekt: ein hochartifizielles Kunst-Exerzitium, das den Betrachter zwar ununterbrochen staunen lässt ob all der szenischen Einfälle, des immensen Aufwands und der perfekten Mechanik des Geschehens, doch innerlich nicht berührt.

