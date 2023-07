Das Comeback Gottes: Karel Gott spricht wieder

Gott ist tot – lang lebe Gott: Der tschechische Rundfunk lässt den samtenen Klang des Schlagerstars wieder erklingen.

"Die Zeit läuft weiter, sie bleibt nicht steh'n. Und unsre Erde wird sich weiterdreh'n" – das hat Karel Gott vor 23 Jahren auf Deutsch eingesungen, seine Schlager-Version "Für immer jung" des Alphaville-Hits "Forever young". Vielleicht lag damals ein Hauch von Prophetie in dem Song, ohne dass irgendwer hätte absehen können, wie sich das verwirklichen würde. "Für immer jung" – das hat man sich damals mit dem Ausbleiben des Alterns vorgestellt. Dagegen war Karel Gott so wenig gefeit wie alle anderen Menschen. Vor vier Jahren starb der tschechische Schlagerstar an einem Krebsleiden im Alter von 80 Jahren. Seine Stimme war verklungen.

Nun kehrt diese Stimme zurück und wird etwas erzählen, das sie zuvor im Leben noch nicht gesprochen hat. Es geht da nicht um eine neue Albumauskopplung altbekannter Hits, sondern um eine neue Lesung: Mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) ahmt der tschechische öffentlich-rechtliche Rundfunk Cesky rozhlas den samtenen Klang des "Sinatras des Ostens" nach. Gelesen wird aus der posthum erschienenen Autobiografie Karel Gotts mit dem übersetzten Titel "Mein Weg zum Glück".

Gott ist pro Folge nur zwei Minuten zu hören

Allerdings wird Gott pro Folge nur jeweils zwei Minuten zu hören sein, den Rest wird ein Sprecher vortragen. Grund dafür sei der enorme Produktionsaufwand für die KI-Stimme. Aber schon heute lässt sich mit großer Sicherheit sagen: In nicht allzu ferner Zukunft wird so etwas für die KI ein Kinderspiel sein. Die Technik verbessert sich rasant. Und "Für immer jung" bekommt eine völlig neue Bedeutung – nämlich als digitaler Klon. Karel Gotts Witwe, die einverstanden war mit dem KI-Projekt, sei übrigens gerührt gewesen, als sie Gotts KI-Stimme gehört hat.