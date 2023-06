Das offizielle Rezept für Bolognese-Soße wurde geändert

Spag-Bolo 2.0? Die italienische Akademie der Kochkunst ändert die Regeln für eines der beliebtesten Spaghetti-Gerichte – zum ersten Mal seit über 40 Jahren.

Ob glitschig weich oder knackend al dente, diese Liebe zur Nudel, sie bleibt weltweit ungebrochen. Man erinnere sich: In Disneys "Susi und Strolch" küssten sich zwei Hunde, Schnäuzchen an Schnäuzchen, weil sie an derselben Spaghetti schlürften. Später rührte Steffi Graf mit sanfter Vorhand die Barilla, schmachtete in der Werbung als Femme fatale die Farfalle an. Und Mama Mirácoli rief ihre Mutterliebe durch Neapels Gassen und ihren Sohn zum Esstisch: "Federiiiico!". Die Pasta, die Konstante jener Liebe, die durch den Magen geht? Aber nein, jetzt blubbert eine Nachricht um die Welt, es brodelt im Topf der Gerüchteküche: Jenes Rezept der Spaghettisoße Bolognese, die im Deutschen gerne zur "Spag-Bolo" herabgewürdigt wird, italienisch aber viel feiner abgeschmeckt klingt, als "Ragù alla bolognese" – ja dieses Rezept haben die Italiener rundumerneuert.

Das ist erlaubt in einer Bolognese-Soße

Die Kommission der "Accademia Italiana Della Cucina", Soßengesetzeshüterin seit 1953, hat neue Regeln für die Bolognese verkündet. Mit ersten Rezeptänderungen seit 1982. Das Kronfleisch – vom Zwerchfell eines Rinds, das zum Zeitpunkt des Kochvorgangs sonst nicht mehr viel zu lachen hat – gilt jetzt nicht mehr als Bolognese-Pflicht. Erlaubt ist: gemischtes Hack, mit 60 Prozent Rind. Sogar Fertigbrühe ist nicht mehr Tabu, auch gepellte, geschnippelte Schweinswurst nicht geächtet. Und wer ein Herz für Innereien hat, mischt Hühnchenleber bei.

Aber Italien bleibt ernst beim Topf, denn Laisser faire ist für Franzosen: Als unakzeptabel erklärt die Accademia weiter Kalb und Bacon. Die Soße mit Brandy panschen, auch das sei verpönt. Wobei Wein – rot oder weiß –, das ist dem Italiener weiterhin – Wurst.

