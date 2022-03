Kultur

13:09 Uhr

Drei neue Direktoren bei der Klassik Stiftung Weimar

Die Wirkung von Sprache steht in diesem Jahr thematisch im Mittelpunkt. Mit einem neu aufgestellten Trio an der Spitze will sich die Klassik Stiftung weiter neu ausrichten.

Die Klassik Stiftung Weimar hat sich in mehreren Positionen an der Führungsspitze neu aufgestellt. Mit Annette Ludwig (Direktorin Museen), Friederike von Rosenberg (Direktion Schlösser, Gärten und Bauten) und dem neuen Direktor Dirk Wintergrün (Direktion Digitale Transformation) gab es drei Wechsel bei der zweitgrößten Kultureinrichtung Deutschlands. Das neue Trio werde mit eigenen Akzenten die strategische Neuausrichtung der Stiftung vorantreiben, sagte Stiftungspräsidentin Ulrike Lorenz am Donnerstag bei der offiziellen Vorstellung der neuen Führungsriege. Thematisch will sich die Klassik Stiftung in diesem Jahr mit der Wirkung von Sprache beschäftigen. Sprache könne gesellschaftliche Umbrüche auslösen und zum Kriegsschauplatz werden, sagte Lorenz. Die Realität habe mit dem Ukraine-Krieg das Themenjahr eingeholt. Die Präsidentin sprach sich dafür aus, den Kultur- und Wissenschaftsaustausch mit Russland aufrechtzuerhalten. Sie hoffe, dass die friedensstiftende Kraft von Kunst und Kultur wieder Brücken baue. Die Klassik Stiftung will in diesem Jahr unter anderem auch mit einer neuen Dauerausstellung den Blick auf den Schriftsteller Christoph Martin Wieland (1733-1813) richten. Herzogin Anna Amalia hatte Wieland 1772 zur Erziehung ihrer beiden Söhne an den Weimarer Hof berufen. © dpa-infocom, dpa:220317-99-559397/2 (dpa)

