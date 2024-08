Frankfurt erwartet eine Million Besucher zum Museumsuferfest

Rund eine Million Besucher werden erwartet: Ende kommender Woche beginnt das Museumsuferfest in Frankfurt. 27 teilnehmende Museen, 14 Bühnen und rund 400 Stände mit verschiedenen Angeboten gehören von Freitag, 23. August, bis Sonntag, 25. August, zum Programm, wie die Tourismus und Congress GmbH der Stadt mitteilten. Das Fest sei damit eines der größten Kulturfestivals Europas, sagte Geschäftsführer Thomas Feda.

Die 27 Museen organisieren Führungen, Konzerte und Mitmachangebote für alle Altersgruppen. Mit dabei ist der Frankfurter Dom, dessen Turm bei einer Familienführung erklommen werden kann. Ein Museumsuferfest-Button für sieben Euro verschafft während des Fests Eintritt in die teilnehmenden Museen.

Musik und Mitmachangebote

Für die Partystimmung gibt es am Main wieder viel Musik mit Bands und DJs. Von Jazz, Rock und Pop bis hin zu Weltmusik und klassischen Darbietungen soll ein breites musikalisches Spektrum geboten werden. Die Essens-Stände locken mit internationalen kulinarischen Spezialitäten ebenso wie mit Klassikern der Frankfurter Küche. Auf dem Main finden am Samstag und am Sonntag wieder die traditionellen Drachenboot-Rennen statt. Eine eigene Orgel- und Chormeile sowie eine Antiquariatsmeile werden aufgebaut.

Feuerwerk zum Abschluss

Offiziell eröffnet wird das Museumsuferfest am Freitag um 18.00 Uhr von Oberbürgermeister Mike Josef (SPD). Am Freitag und am Samstag endet das Musikprogramm um Mitternacht, am Sonntag findet um 22.00 Uhr zum Abschluss wieder ein Feuerwerk statt. Die Frankfurter Nahverkehrsgesellschaft traffiq, teilte mit, auf vielen Linien werde das Angebot für die Dauer des Fests erweitert.

Vom 23. bis 25. August 2024 findet in Frankfurt das Museumsuferfest statt. (Archivbild) Foto: Andreas Arnold/dpa