Musikfestival «Kissinger Sommer» widmet sich Frankreich

»Je ne regrette rien« - Ich bereue nichts. So lautet das Motto des kommenden Kissinger Sommers. Das Musikfestival, das 2025 vom 20. Juni bis 20. Juli stattfinden soll, stellt dieses Mal Frankreich in den Mittelpunkt. Dabei soll es Musik aus verschiedenen Epochen geben: von Barock über Romantik bis zu Gegenwartskomponisten. Von der Kleinkunst bis zur großen Konzertgala, von der Kammermusik bis zum Opernabend sei alles vertreten, heißt es in einer Pressemitteilung. Darunter natürlich auch Chansons. Auch eine »Vaudeville-Varieté-Burlesque-Revue« sowie Jazz und Techno stehen auf dem Programm.

Zu den erwarteten Künstlerinnen und Künstlern zählen das Orchestre Philharmonique de Radio France, die Violinistin Anne-Sophie Mutter und das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin.

Der «Kissinger Sommer» zählt nach eigenen Angaben Jahr für Jahr rund 30 000 Besucher. Die kommende Ausgabe wird die 39. sein. Intendant des Festivals ist Alexander Steinbeis.