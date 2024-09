Rheingau Musik Festival endet - über 130.000 Karten vergeben

Kurz vor seinem diesjährigen Abschlusskonzert am Samstag (7. September) im Kloster Eberbach bei Eltville meldet das Rheingau Musik Festival (RMF) eine «anhaltende Rekordauslastung» von 93 Prozent. Unter Einbezug von sechs Weihnachtskonzerten Ende dieses Jahres seien insgesamt mehr als 130.000 Eintrittskarten für 155 Konzerte an 24 Spielstätten beidseits des Rheins in Hessen und Rheinland-Pfalz vergeben worden.

Rund 3.000 Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt habe das Festival seit dem Eröffnungskonzert am 22. Juni willkommen geheißen, hieß es weiter. Der Festivaletat belaufe sich auf acht Millionen Euro, wovon nur 25.000 Euro Steuergeld seien. Im Wesentlichen finanzieren Sponsoring, Kartenverkauf und Förderverein den Konzertreigen. Das Motto lautet «Sommer voller Musik».

Abschlusskonzert am Drehort «Der Name der Rose»

Beim Abschlusskonzert der 37. Saison des RMF am Samstag in der mittelalterlichen Basilika des Klosters Eberbach, das als ein Drehort des Filmes «Der Name der Rose» bekanntgeworden ist, steht das Gustav Mahler Jugendorchester mit Anton Bruckners monumentaler dritter Sinfonie auf dem Programm. Mehr als 1.000 Zuhörer werden erwartet. Im nächsten Jahr soll das 38. RMF vom 21. Juni bis 6. September über die Bühne gehen.