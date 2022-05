Lesetipp

vor 32 Min.

So bereitet sich Oberammergau auf die Passionsspiele vor

Plus Endlich, sagen sie in dem kleinen Ort in den oberbayerischen Bergen. Endlich wieder Passionsspiele. Nur noch ein Monat bis zur Premiere.

In Oberammergau kann man sich nie sicher sein. Nicht, dass der Ort mitten in den oberbayerischen Alpen eine besonders auffällige Kriminalstatistik hätte. Aber dem scharfen Casting-Blick Christian Stückls entgeht halt keiner. „Ich bin immer auf der Suche nach Spielern“, sagt der Theatermann, den sie hier alle nur „den Christian“ nennen.

