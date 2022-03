Kulturbetrieb

Frage der Haltung: Wie viel Abstand muss die Kulturszene von Putin nehmen?

Sie feierte ihren 50. Geburtstag mit Wladimir Putin - und kassiert für diese Nähe zur Macht jetzt laute Kritik: Die Sopranistin Anna Netrebko hat vorerst all ihre Konzerttermine abgesagt.

Plus Viele fordern Solidarität mit der Ukraine, andere wie Valery Gergiev schweigen. Wie klar müssen sich Künstler und Künstlerinnen von Putin distanzieren?

Von Veronika Lintner

Reden ist Silber, Schweigen ist … in diesem Fall ein Bekenntnis zu Putin? Jedenfalls sieht das die Stadt München so, . Der russische Chef der Münchner Philharmoniker will Russlands Angriff auf die Ukraine nicht kritisieren, sich nicht von seinem Freund Wladimir Putin distanzieren. Deshalb muss er nun sein Dirigenten-Pult räumen. Und es häufen sich die Kontroversen um russische Künstler: Starsopranistin Anna Netrebko, die ihren 50. Geburtstag mit Präsident Putin zelebriert hat, sagt alle Konzerttermine bis auf Weiteres ab – wohl aus Sorge, sonst Proteste zu ernten.

