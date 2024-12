Deutsches Literaturarchiv Marbach erwirbt Hanser-Sammlung

Das Deutsche Literaturarchiv Marbach in Baden-Württemberg hat die Archive des Münchener Hanser Verlags erworben. Insgesamt umfassen die Hanser-Archive 2.500 Marbacher Archivkästen, wie es in einer Mitteilung am Morgen hieß. Ein Kasten entspricht ungefähr zwei Aktenordnern – also finden sich im Archiv geschätzt 5.000 Aktenordner.

Mit dazu erworben wurden auch die Archive der Literaturzeitschrift «Akzente». Die Zeitschrift erschien bis Herbst dieses Jahres ebenfalls in dem Verlag für Belletristik und Fachliteratur. Unter den Autoren des Hanser Verlags finden sich zahlreiche Nobelpreisträger und Vertreter der Gegenwartsliteratur. Die Korrespondenzen, Manuskripte und Verträge, die in dem Archiv zu finden seien, wolle man nun Literaturforschern zugänglich machen.

Den Erwerb möglich gemacht habe die Carl Friedrich von Siemens Stiftung, die Wüstenrot Stiftung, private Spender sowie die Staatsministerin für Kultur und Medien, Claudia Roth (Grüne), über einen Sonderetat des Deutschen Bundestags.