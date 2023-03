Kunst in Augsburg

vor 48 Min.

Nach Umzug in Martinipark: Das Auktionshaus Rehm erfindet sich neu

Plus Christoph Neureuther hat das Unternehmen übernommen. Als erstes stand ein Umzug in den Martinipark an. Die Räume dort haben mehrere Vorteile.

Von Felicitas Lachmayr

Behutsam öffnet Christoph Neureuther den Metallverschluss und klappt den Buchdeckel auf. Vergilbte Seiten, lateinischer Text, Kupferstich, darunter eine Jahreszahl: 1696. "Das Buch ist noch gut erhalten", sagt Neureuther. "Ein herausragendes Objekt in unserer derzeitigen Sammlung." Neureuther leitet das Augsburger Auktionshaus Rehm, zum Jahreswechsel übernahm er die Geschäfte von Georg Rehm. Nicht die einzige Neuerung, denn das Auktionshaus ist in den Martinipark umgezogen. Am Donnerstag werden dort zum ersten Mal Antiquitäten versteigert – darunter auch das über dreihundert Jahre alte Buch.

