Ein Ratespiel über große Künstler: Matthias Schaller fotografiert berühmte Malerpaletten

Die Initialzündung erfolgte 2007 an der Küste zwischen Neapel und Rom. Der Fotograf Matthias Schaller, ein gebürtiger Dillinger, hatte Zutritt zum Atelier Cy Twomblys erhalten und sah dort dessen hölzerne Malpalette, auf der sich Farben, besser Farbreste, ein wenig krakelig, also analog zu Twomblys Malerei, ein Stelldichein gaben. Schaller fragte, ob er fotografieren dürfe – und er durfte. Wenig später sah er in Palma auf Mallorca eine einstige Malpalette von Joan Miró und lichtete sie ab. Dann ging es Schlag auf Schlag. Ebenfalls noch 2007 fotografierte Schaller die Paletten von Dalí, Francis Bacon, Beckmann, Kokoschka, Picasso, Klee, Piet Mondrian, Matisse, Kandinsky, Gauguin, van Gogh, Renoir, Monet. Ein Foto-Projekt, eine Foto-Serie nahm Gestalt an – und zwar nach dem Wunsch seines Machers: „Verliebt will ich sein in eine Idee!“

Rüdiger Heinze Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schaezlerpalais Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis