Erste große Tillmans-Schau in deutschem Museum seit Jahren

Mit einer Ausstellung unter dem Titel «Weltraum» im Dresdner Albertinum gibt der international gefeierte Fotograf Wolfgang Tillmans ab Anfang März im Dresdner Albertinum Einblick in sein Schaffen. Nach Angaben der Staatlichen Kunstsammlungen (SKD) ist es die erste große Schau in einem Museum in Deutschland seit mehr als einem halben Jahrzehnt. Nach umfangreichen Retrospektiven in den USA und Kanada zeigt sie bis Ende Juni einen Querschnitt durch das vielfältige Schaffen des Künstlers, den die «Zeit» den «einfallsreichsten Bilderfinder der Gegenwart» nannte.

Neue Werke, die seit 2022 entstanden, werden erstmals in diesem Rahmen zu sehen sein: darunter abstrakte Fotografie, Porträts von Zeitgenossen, Freunden und Begegnungen, seriell entwickelte Landschaftsbilder und temporäre Skulpturen. Tillmans zum Teil großformatige Bildfindungen aus der Gegenwart stehen im Dialog mit Kunstwerken vergangener Jahrhunderte im Bestand der SKD.