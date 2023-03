Wundersilber aus Augsburg steht auf der Kunstmesse in Maastricht zum Verkauf

Die Kunstmesse in Maastricht hat wieder feinste Spezialitäten angerichtet. Sie ist weltweit führend als Umschlagplatz.

Unangefochten steht alljährlich die Kunstmesse im holländischen Maastricht für ein Angebot des Feinsten vom Feinen, das die Menschheitsgeschichte seit Tausenden von Jahren an handwerklichen, kunsthandwerklichen sowie ästhetischen Objekten hervorgebracht hat und momentan käuflich ist: von der Beilklinge und dem Faustkeil aus Alt- und Jungsteinzeit über Antiken, romanische, gotische, barocke Kunst bis in die Gegenwart etwa des Malers Daniel Richter, über dem im Kino gerade eine Dokumentation zu sehen ist. Erdzeitalter, Epochen, Kontinente reichen sich die Hände – aufmerksam, staunend, verzückt oder auch ablehnend beobachtet von Liebhaberinnen der Kunstgeschichte, mondänen Connaisseuren des Schönen sowie Museumsspitzen weltweit, die nachgucken, ob ein Stück eine Sammlungslücke schließen könnte und gleichzeitig erschwinglich ist.

Die Händler auf der Kunstmesse in Maastricht bringen verkaufswilligen Hochadel und Spezialitäten suchende Kuratoren zusammen

Das Beste vom Besten kostet natürlich. Leicht können hier Millionen gegen ein Gemälde oder eine Skulptur eingetauscht werden, Hunderttausende gegen ein im 17. Jahrhundert bedrucktes Blatt Papier oder einen kleinen Reliquienschrein, Zehntausende gegen seltenes altes Porzellan. Die Nervosität der Kunsthändler, die nicht selten einen guten Draht zum verkaufswilligen Hochadel einerseits, Spezialitäten suchenden Kuratoren und hochmögenden Sammlern andererseits verfügen, ist hoch in den ersten Stunden dieser Messe, die in spektakulären Stand-Architekturen, die in vornehmem Halbdunkel präzis ausgeleuchtete Ware geradezu inszeniert.

Hier durchschreitet man eine eisenbeschlagene Schatzkammertür um ansichtig zu werden, da betritt man ein Teehaus, dort einen begehbaren Eichenschrank, dann wieder laden ein Schlossgemach, ein Stadtpalais-Salon, ein Hochgeschoss, eine Grotte, eine Schiffskajüte – jeweils stilechtes Fake – zu Begutachtung und Erwerb ein.

In Maastricht gibt es nicht nur Luxus und Prunk

Aber so viel gutes Tuch und blitzenden Schmuck man in den Messegängen lustwandeln sieht: Es wäre falsch, die TEFAF-Messe allein mit absolutem Luxus und Privat-Prunk zu assoziieren. Erstens, weil eben so manches Stück nach diskreten Verhandlungen in öffentliche Sammlungen überwechselt, zweitens, weil es unter 270 Ständen auch solche gibt wie den Antikenhändler Cahn aus Basel. Was er immer wieder an altehrwürdigen, durchaus auratischen und in einem vergleichsweise günstigen Sammelgebiet durchaus abstotterbaren Artefakten mitbringt, ist eingehende Beachtung wert.

Greifen wir einmal Motive aus der Tierwelt heraus: ein Stein-Frosch-Amulett aus dem Mittleren Reich Ägyptens, zu tragen als Halskette, ist für 900 Euro erhältlich, ein kleiner elegant springender Bronze-Hirsch aus dem römischen Osten um 200 nach Christus kostet 4600 Euro und ein entzückend stelzender Ibis, 15 Zentimeter hoch, Ägypten, 26. - 30. Dynastie verlangt 6800 Euro.

Lesen Sie dazu auch

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Überhaupt ist die Antike im Maastricht 2023 erstaunlich stark vertreten. Und mit ihr auch erneut das Angebot an europäischen und exotischen Kunst- und Wunderkammer-Objekten. Sogar die Szene alter Kunst hat ihre Moden: Wer, so scheint’s, als Händler was auf sich hält, der hat zur Zeit ein Kabinettregal dabei, in dem er feingliedrige Miniaturen präsentiert – und seien es – anachronistisch – Antiken oder Empire-Services. Auch dem geschnitzten Kruzifix begegnet man plötzlich wieder auf Schritt und Tritt. Sakralkunst ist wohl wieder im Kommen.

Ein Silber-Holz-Pokal aus Augsburg erzählt von Franz von Assisi

Die Wunderkammer, das Heilige und das einstige reichsstädtische Silberzentrum Augsburg gehen aufs Exzeptionellste zusammen am Stand der Kunsthandlung Laue/ München. Dort findet sich als Spitzenstück ein 1623 in Augsburg von Hieronymus oder Anton Kron gegossener, getriebener, punzierter, feuervergoldeter, bemalter Silber-Holz-Pokal von hoher kulturhistorischer Bedeutung und Devotionalien-Funktion. Bücher aus dem 17. Jahrhundert berichten nämlich, dass Franz von Assisi anlässlich seines Aufenthalts in Siena 1212 einer Rast bedurfte und dabei seinen Stab in die Erde steckte, aus dem schnell eine wundersame Stieleiche erwuchs, die 400 Jahre alt wurde. Tatsächlich wurde an jener Raststelle auch erst die Kirche, dann die Basilika „dell’ Alberino“ erbaut. Und aus dem Holz der Anfang des 17. Jahrhunderts gefällten Eiche wurde dann – so die Legende – die halbsphärische Schale des 20 Zentimeter hohen Pokals mit der thronenden Figur des Franz von Assisi geschnitzt. Seit Jahrhunderten in österreichischem Adelsbesitz als Wunder verehrt und verwahrt im Original-Lederetui, hat der Assisi-Pokal nun flott in Maastricht einen neuen Besitzer gefunden – für eine Summe im unteren sechsstelligen Bereich. Auch Kugel/Paris bietet erneut Augsburger Silber an, diesmal in massiver Vitrine eine von einem Triton getragene Nautilus- oder Perlboot-Muschel, gefertigt um 1650 vom Silberschmied Albrecht von Horn. Das herausragende Objekt verlangt deutlich mehr: eine niedrige siebenstellige Euro-Summe.

Und noch einmal Augsburg: Hier wirkte 30 Jahre lang der Maler Johann Heinrich Schönfeld, von 1652 bis zu seinem Tod 1682/83. Aber schon zuvor – um 1641 – entstand, in neapolitanischer Kleidung, ein Selbstporträt des Künstlers, das jetzt Rudigier/München für 365.000 Euro anbietet. Der Augsburger Kunstsammlungsdirektor kenne das Gemälde, verlautet am Messestand.

Abstecher nach Ulm und Kaufbeuren: Ein betrübter Evangelist Johannes mit Kelch aus gefasstem, vom Ulmer Meister Michel Erhart um 1485 geschnitzten Lindenholz soll bei Böhler/Starnberg 350.000 Euro erlösen; ein Petrus mitsamt Maria Magdalena, von Jörg Lederer um 1520 in Kaufbeuren ebenfalls aus Lindenholz geschnitzt und original gefasst, 125.000 Euro bei Senger/Bamberg.

Auch die Moderne ist auf der Kunstmesse in Maastricht vertreten

Auf der alten Kunst liegt der Schwerpunkt der TEFAF nach wie vor, aber auch die Moderne ist dort anwachsend vertreten, heuer mit einem mittelgroßen Schlüsselgemälde des frühen Marc Chagall von 1917. Das Selbstporträt zeigt ihn mit Farbpalette und einer hochkant gestellten Schtetl-Modell-Hauslandschaft, auf die er blickt und seine fliegende Motivik entwickelt. Toll. Bedeutsam. Bei Tunick/New York: 25 Millionen Euro. Die wiederentdeckte Lotte Laserstein wird in fünf- und sechsstelliger Euro-Höhe von Ludorff/Düsseldorf vertreten; Cy Twombly stark und überdies komplett reserviert von Greve/Köln.

Einen kuriosen Eye-Catcher bietet Berko/Knokke auf: „Josephine Baker“ in Ganzkörper-Übergröße und schwarz und blank und bloß wie Gott sie schuf, dazu die Arme ausgebreitet zum Applaus ihrer Anbeter. Jean-Gabriel Domergue heißt der plakative Maler, der sich Mitte der 1930er Jahre mit ihr allzu voyeuristisch vergnügte. Korrekt ist das schon länger nicht mehr.

Aber das soll hier keine Rolle spielen. Eher die fraglos steigerbare künstlerische Qualität. Dafür 2,2 Millionen Euro haben zu wollen, grenzt in einigermaßen erfahrenen Augen an den Tatbestand des Kühnen und Kecken.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Kunstmesse TEFAF: Laufzeit in den Messehallen von Maastricht-Randwyck bis Sonntag, 19. März, 18 Uhr. Eintritt: 45 Euro/Tageskarte