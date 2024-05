Bergson Kunstkraftwerk

vor 19 Min.

Viele Platz für Skulpturen: Johann König eröffnet Galerie im Münchner Westen

Plus Deutschlands größtes Galerieprojekt ist in Aubing gestartet. Der Berliner Johann König will sie bespielen und geht nach den MeToo-Vorwürfen in die Großoffensive.

Von Christa Sigg

Das Monster-Molekül in knalligem Pink sticht sofort ins Auge. Dahinter blinken noch mehr dieser fliegenden Knubbelkissen in Orange, Grün, Blau. Man kommt sich vor wie beim Kindergeburtstag im Land der Riesen – und steht einfach nur in einem umfunktionierten Heizkraftwerk. Dort, wo bis in die frühen 1980er-Jahre Kohle verbrannt wurde, dominiert seit April die Kultur: vom Big-Band-Gig bis zum „Musikalischen Frühlingserwachen mit Drei-Gang-Menü“ ist so ziemlich alles geboten, seit Kurzem auch noch große Kunst. Und das alles im abgelegenen München-Aubing, umgeben von einem faden Mix aus Gewerbe- und Wohngebiet.

Bis auf ein paar Techno-Partys in den 1990ern haben sich bislang keine steppenden Bären hierher verirrt. Doch das muss nicht so bleiben. Im Ruhrgebiet gibt es zig Erfolgsbeispiele für kulturell genutzte Zechen, die Londoner Tate Modern sitzt in einem alten Kraftwerk und zählt zu den Hotspots der internationalen Kunst. Das lassen auch Christian und Michael Amberger gerne einfließen. Die Betreiber der Allguth-Tankstellen stehen hinter dem Münchner Großprojekt, das durch seine Lage an der Bergsonstraße als Bergson Kunstkraftwerk firmiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen